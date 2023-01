Cos’è la SD-WAN? I più esperti tra voi forse sapranno rispondere, ma molti probabilmente non avranno mai sentito questo termine prima. Cercando di semplificare al massimo, potremmo dire che è l’applicazione delle tecnologie di rete basate su un software alle connessioni WAN così da assicurare l’accesso al cloud e altri servizi. L’uso di SD-WAN permette di ridurre i costi, semplificare la gestione, migliorare le prestazioni delle applicazioni e dell’uso dei “Software as a Service”.

La tecnologia fa un passo avanti rispetto ai tradizionali router WAN che va a sostituire, dal momento che riesce ad esempio a migliorare l’esperienza finale andando ad instradare il traffico sempre sulla rete migliore, usando diverse connessioni in modo dinamico ed eliminando così jitter e perdite di pacchetti, che influiscono negativamente sull’uso delle applicazioni.





Tra i dispositivi che supportano questo nuovo standard c’è anche QNAP QHora-322, un router SD-WAN 10GbE con diverse caratteristiche interessanti, a partire dalle possibilità di connessione: a bordo troviamo tre porte 10GbE e sei porte 2,5GbE, ognuna delle quali indipendente e configurabile tramite sistema operativo QuRouter; di default la prima a sinistra è la WAN, ma la configurazione è completamente personalizzabile, nel caso in cui ad esempio sia necessario impostare le porte sullo stesso segmento di rete.

QuWAN è la soluzione di QNAP per le SD-WAN, che integra auto Mesh VPN di livello enterprise, crittografica IPsec, servizio QVPN per le reti multi sito e gestione incentrata sul cloud tramite QuWAN Orchestrator, che lavora in simbiosi con l’applicazione VM QuWAN Agent. Orchestrator offre una gestione di rete centralizzata potente e comoda, che permette di gestire in remoto tutti i dispositivi di rete avanzati, le connessioni VPN (anche sui dispositivi mobili), monitorare la banda e impostare vari parametri.

Altra chicca di QuWAN Orchestrator è Zero Touch Provisioning (ZTP), che permette al personale IT dell’azienda di creare facilmente una WAN su vasta scala da remoto, senza che debba esserci del personale in ogni sede dell’azienda.

Ovviamente non può mancare una dashboard completa che semplifica la visione e il monitoraggio della rete, oltre a un report del traffico per semplificare ancor di più l’implementazione.

Auto Mesh VPN è invece la comoda funzionalità che consente di non dover configurare manualmente route VPN statiche. QuWAN supporta a pieno l’implementazione di QVPN (non solo su device QNAP) e tramite Orchestrator è possibile configurare facilmente QBelt VPN sui singoli dispositivi mobile o tramite cloud.

Su un sistema così avanzato non possono ovviamente mancare tecnologie di bilanciamento del carico, comprese l’aggregazione WAN e QoS, per combinare diverse linee Internet e dare la priorità a determinate attività. QuWAN supporta anche i meccanismi di failover tramite Hybrid Multi WANs, che in caso di disconnessione di un servizio si connette agli altri disponibili, in maniera del tutto automatica.

QuWAN Orchestrator si configura quindi come un’ottima soluzione per le PMI che vogliono implementare una SD-WAN, per creare in modo semplice una rete affidabile a un costo ridotto e, allo stesso tempo, facilitare la trasformazione digitale, l’espansione multi-sito e il lavoro remoto.