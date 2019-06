Radeon RX 5700, modelli custom in arrivo ad agosto?

Secondo il portale Fudzilla le varianti custom delle AMD Radeon RX 5700 e 5700 XT arriveranno sul mercato ad agosto, a circa un mese dal debutto ufficiale.

Le versioni custom (cioè le versioni personalizzate dai produttori) delle nuove schede video AMD Radeon RX 5700 e RX 5700 XT potrebbero arrivare sul mercato ad agosto. Secondo Fudzilla l’arrivo delle prime proposte dei partner di AMD è fissato per non più tardi di metà agosto.

Per quanto riguarda le versioni “reference”, il lancio è previsto per il 7 luglio, per cui non sarebbe poi così strano per i produttori di terze parti prendere parte a quella che sarà un’interessante battaglia tra AMD ed Nvidia, per quanto riguarda il mercato delle GPU, a poco più di un mese dal debutto. Quello che sappiamo per certo è che al contrario della Radeon VII, stavolta vedremo design personalizzati.

Nel corso di Next Horizon Gaming, l’evento tenutosi durante l’E3 dedicato sia alle nuove soluzioni per il PC gaming che alle console di prossima generazione, AMD ha presentato ben tre schede basate sulla nuova architettura RDNA, che andranno a scontrarsi con le proposte RTX di Nvidia per la fascia media e medio-alta.

La prima scheda è la Radeon RX 5700, la proposta più economica con un listino di 379 dollari, che con 2304 stream processor, un clock base di 1465 MHz che diventano 1725 MHz in boost e 8 GB di memoria GDDR6 riesce ad offrire una potenza di calcolo pari a 7,9 TFLOPS. La nuova RX 5700 è dedicata alla fascia media, e si scontrerà con la RTX 2060 di Nvidia.

La seconda invece è la Radeon RX 5700 XT, leggermente più costosa (449 dollari) e che presenta 2560 stream processor, un clock di 1755 MHz che passa a 1905 MHz in boost mode. Anche in questo caso ritroviamo 8 GB di memoria GDDR6, per una potenza di 9,75 TFLOPS. Questa scheda entrerà nella fascia medio-alta del mercato, in diretta concorrenza con la RTX 2070.

Infine AMD ha presentato una terza scheda, una variante della RX 5700 XT, denominata Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition. Questa scheda con tutta probabilità rimarrà un’esclusiva di AMD (si mormora per i soli USA e Cina) e si distingue dal modello base per le frequenze maggiorate: si parla infatti di un clock base di 1680 MHz e un boost di 1980 MHz, mentre tutte le altre caratteristiche rimarranno invariate rispetto alla RX 5700 XT.

Si tratta comunque di indiscrezioni, e al momento mancano conferme ufficiali sia sul lancio delle versioni custom che sui relativi prezzi. Non ci resta che aspettare qualche comunicazione ufficiale da parte dei produttori, magari proprio nel corso del mese di agosto.