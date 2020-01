Radeon RX 5950 XT è il vero nome di “Big Navi”?

Lisa Su, CEO di AMD, ha confermato nei giorni scorsi che dobbiamo attenderci una scheda video di fascia alta basata su architettura Navi nei mesi a venire. Una dichiarazione che certifica le indiscrezioni dei mesi scorsi riguardo l’arrivo di un chip grafico soprannominato “Big Navi”, in grado di gestire al meglio il 4K e con supporto al ray tracing. Insomma, un potenziale killer dell’incontrastata GeForce RTX 2080 Ti.

Nelle scorse ore, nel database della certificazione EEC (Commissione economica eurasiatica), l’azienda di Hong Kong AFOX ha inserito molteplici nomi di modelli di presunte schede video in arrivo. Tra questi potrebbe celarsi il nome, tra gli altri, proprio di Big Navi.

Nonostante AFOX non abbia sul proprio sito nemmeno uno dei modelli della serie RX 5000 di AMD già in commercio, nel database ecco apparire nomi come Radeon RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 e RX 5800 XT. Non è la prima volta che questi nomi circolano online, lo scorso giugno (persino prima dell’arrivo delle RX 5700) anche Sapphire aveva sottoposto alla ECC una lista simile.

Bisogna dire che al momento non è da escludere che AMD, per dare risalto alla nuova offerta – basata sull’evoluzione dell’architettura RDNA, ovvero RDNA 2 -, scelga di chiamare le nuove proposte in modo diverso, dando il via alla serie Radeon RX 6000 o usando un nome del tutto differente come fatto in passato nel caso delle soluzioni R9 Fury o RX Vega.