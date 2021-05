Radeon RX 6600 e RX 6600 XT, queste le nuove regine del Full HD?

Quello che sappiamo finora riguardo le nuove GPU AMD Navi 23 proviene da dei semplici rumor, ma semmai essi dovessero venire confermati, significherebbe che AMD ha deciso di appesantire il piede sull’acceleratore e lanciare sul mercato un prodotto da paura. Le schede grafiche “incriminate” in questo caso sarebbero le Radeon RX della serie 6000, nello specifico due modelli in particolare: la RX 6600 XT e la RX 6600, di cui si conoscono le specifiche tecniche grazie alla registrazione presso i database dell’EEC.

Per quanto riguarda la AMD Radeon RX 6600 XT, il modello più prestante tra i due e che entra di diritto nella categoria delle soluzioni premium da 1080p, dovremmo avere (oltre alla GPU Navi 23 XT) 32 unità di elaborazione, Infinity Cache da 64 MB e 8 GB di memoria GDDR6 che lavorerà su un bus da 128-bit. La larghezza di banda totale sarà di 256 GB/s, raggiungibile grazie a una velocità di memoria di 16 Gbps. Ovviamente sono stati effettuati anche dei test per valutare le prestazioni nel mining di Ethereum: la RX 6600 XT sarebbe riuscita a raggiungere un hash rate di 30 MH/s, ottenendo un punteggio di 9439 nel benchmark grafico 3DMark Time Spy.

La sorella minore invece, che poggia sempre sulla GPU Navi 23 XT, avrà qualche unità di elaborazione in meno rispetto alla 6600 XT (28 al posto di 32), mantenendo però le stesse specifiche tecniche in termini di cache, memoria, larghezza del bus, velocità di memoria e larghezza di banda. Cala leggermente l’hash rate per Ethereum, con una velocità di 27 MH/s, e troviamo inoltre un punteggio leggermente più basso nel test 3DMark Time Spy: 7805 punti vs 9439.

I colleghi di Wccftech hanno creato il seguente grafico, che mostrerebbe quanto più veloce dovrebbe essere la AMD Radeon RX 6600 XT rispetto alla RX 5700 XT, pur venendo offerta a un prezzo minore (almeno in termini di MSRP). Lo stesso discorso vale per la RX 6600, che dovrebbe essere leggermente più veloce della RX 5700. Non ci sono infine informazioni sui prezzi, ma la speranza è che, dovendosi scontrare con la RTX 3060 (che ha un listino di 339 euro), le due soluzioni vengano offerte a circa 300 euro.