Radeon RX 6600 e RX 6700 aggiunte in GPU-Z, manca poco all’annuncio di AMD?

Dopo i tantissimi rumor delle scorse settimane, sembra che ormai sia finalmente giunto il momento dell’annuncio ufficiale da parte di AMD delle sue due schede di fascia media basate sull’architettura RDNA 2: Radeon RX 6700 e RX 6600. Infatti, le due GPU sono apparse nell’ultima versione di GPU-Z, un popolare strumento di monitoraggio sviluppato da TechPowerUp.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di queste due schede grafiche circa sei mesi fa, quando Navy Flounder (Navi 22) e Dimgrey Cavefish (Navi 23) sono state individuate nella libreria grafica Mesa 3D. Nonostante la mancanza di conferme, è molto probabile che si trattava dei nomi in codice delle nuove GPU. Più recentemente, sono state avvistate delle registrazioni presso gli enti ECC e CEE che riguardavano una RX 6700 XT 12 GB, RX 6700 6 GB e una RX 6600 XT 12 GB da parte di Gigabyte, PowerColor e ASRock, il che indica probabilmente che AMD potrebbe aver avviato la produzione di questi modelli.

Con i grossi problemi di produzione e distribuzione degli ultimi tempi, sembra quasi irragionevole realizzare ulteriori varianti in questo momento. Tuttavia, AMD non ha finora offerto concorrenti nella fascia media o entry-level per i prodotti Ampere di NVIDIA. Se vogliono continuare a mantenere viva la competizione, come è stato fatto con la Radeon RX 6800/6800 XT e RX 6900 XT nella fascia alta, dovranno trovare un modo per produrre queste schede ad un ritmo decente. Per il momento, tuttavia, non ci resta altro che attendere una presentazione ufficialmente da parte della compagnia di Sunnyvale, che è ormai solo questione di tempo. Stando agli ultimi rumor, sembra che le schede potrebbero arrivare sul mercato il prossimo 18 marzo, tempistica perfetta se consideriamo i vari leak che puntavano ad un lancio atteso per il primo trimestre di quest’anno.