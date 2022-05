In attesa dell’annuncio ufficiale, che ormai dovrebbe essere imminente dopo i numerosi rumor apparsi nel corso degli ultimi mesi, torniamo a parlare delle schede grafiche Radeon RX 6650 XT e RX 6750 XT, che andranno a sostituire le precedenti, rispettivamente, RX 6600 XT e RX 6700 XT, andando a migliorare le loro prestazioni dal 2% al 5% grazie all’impiego di memorie più veloci a 18Gb/s. Dal punto di vista estetico, la Radeon RX 6650 XT si distingue dalla precedente RX 6600 XT per la presenza di un dissipatore a doppia ventola, che dovrebbe aiutare a mantenere le temperature più basse. Una modifica simile è riscontrabile nella Radeon RX 6750 XT, che ora è dotata di tre ventole, una in più rispetto alla RX 6700 XT.

Credit: Future

Il rivenditore francese PC21.fr ha inserito a listino, indicandole come “disponibili”, ASUS Dual Radeon RX 6650 XT e ASUS Dual Radeon RX 6750 XT, proponendole, rispettivamente, a 559€ e 864€ (IVA inclusa). Si tratta decisamente di prezzi piuttosto alti, soprattutto considerando la fascia di mercato a cui sono indirizzati. Tuttavia, dando una rapida occhiata alle altre schede vendute dallo stesso negozio, troviamo la Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G e la Radeon RX 6700 XT che è possibile portarsi a casa, rispettivamente, a 468€ e 824€. Per questo motivo, di certo non stupisce vedere le nuove Radeon “refresh” a simili prezzi.

Per il momento, ovviamente, non ci resta che pazientare ancora qualche giorno per avere qualche informazione ufficiale da parte di AMD.

Entro fine anno, dovrebbero debuttare sul mercato anche le nuove RX 7000 basate sull’architettura RDNA 3. Qualche giorno fa, sono state pubblicate alcune informazioni inerenti a diverse GPU di questa futura gamma, la quale dovrebbe offrire un balzo in avanti sostanzioso a livello di performance ed efficienza energetica.. Trovate tutti i dettagli nella nostra precedente notizia.