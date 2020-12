Radeon RX 6900 XT, ecco la prima custom di Gigabyte

È passato un po’ di tempo da quando AMD ha presentato le sue nuove schede grafiche Radeon RX serie 6000 basate sull’architettura RDNA 2 e, mentre la RX 6800 e la RX 6800 XT sono già state commercializzate in diverse versioni personalizzate, abbiamo visto la RX 6900 XT finora solo in versione reference. A quanto pare la situazione è destinata a cambiare, poiché Gigabyte ha appena annunciato la sua prima scheda grafica RX 6900 XT custom. Nello specifico parliamo della Radeon RX 6900 XT Gaming OC, che la compagnia taiwanese indica come una proposta più “mainstream” rispetto alle edizioni “Aorus Master” decisamente più estreme.

La scheda è dotata di un enorme sistema di raffreddamento a triplo slot con dimensioni di 286mm di lunghezza, 118mm di larghezza e 58mm di spessore. Assicuratevi, perciò, di avere abbastanza spazio nel vostro case prima di procedere al suo acquisto. Inoltre, sarà necessario anche possedere un potente alimentatore (almeno da 850W, stando alle raccomandazioni della compagnia), data la presenza di tre connettori PCIe a 8 pin. Questa configurazione consentirà di spingere al meglio la GPU e la scheda viene già fornita con un boost clock fino a 2.285 MHz – 35MHz in più rispetto alla reference.

Ricordiamo che la Radeon RX 6900 XT è la GPU top di gamma di AMD in questo momento ed offre 5.120 core RDNA 2 distribuiti su 80CU, accompagnati da 16GB di memoria GDDR6 che operano alla frequenza di 16Gb/s su un’interfaccia di memoria a 256 bit per una larghezza di banda totale di 512 GB/s. La scheda viene fornita con LED RGB controllabili, un backplate, doppio BIOS (inclusa una modalità silenziosa), due HDMI 2.1 e due DisplayPort 1.4a. Purtroppo, al momento Gigabyte non ha fornito ulteriori informazioni relative a prezzo e disponibilità del prodotto. Per saperne di più sulle potenziali della Radeon RX 6900 XT di AMD, vi consigliamo di consultare la nostra recensione completa.