Radeon RX 6900 XT, ecco la prima proposta ASRock con design reference

Finora, in seguito alla conferenza stampa inerente alle nuove schede grafiche di AMD, abbiamo visto l’arrivo di tantissime RX 6800 e RX 6800 XT dai vari partner della compagnia californiana, tra cui alcuni modelli personalizzati. Finalmente, ASRock ha deciso oggi di mostrare la sua prima scheda Radeon RX 6900XT.

Il design rispecchia quello di riferimento di AMD, con un sistema di raffreddamento a tripla ventola che espelle il calore ai lati e la presenza di due connettori di alimentazione PCIe a otto pin. Nella parte posteriore, invece, troviamo una porta HDMI 2.1, due DisplayPort 1.4a ed una USB Type-C.

Ricordiamo che la GPU Big Navi dispone di 5120SP distribuiti su 80 Compute Unit, mentre la frequenza di Boost è pari a 2250MHz ed il Game Clock tipico è di 2015MHz. La scheda è equipaggiata con 16GB di memoria GDDR6 che funziona ad una velocità effettiva di 16Gb/s su un’interfaccia di memoria a 256 bit, ma sono i 128 MB di Infinity Cache a bordo della GPU che garantiranno velocità di memoria fulminee che raggiungono i 512GB/s.

Con l’RX 6900XT, AMD punta a rivaleggiare sul piano delle prestazioni con la recente GeForce RTX 3090 di NVIDA, tranne per il fatto che l’offerta di AMD costa circa 500$ in meno, vale a dire $999. Tenendo in considerazione questo fatto, è probabile che la Radeon 6900 XT sarà l’opzione più conveniente per giocare al massimo dettaglio, anche se riteniamo che i creatori di contenuti si appoggeranno ancora una volta ad NVIDIA per il maggior quantitativo di memoria ed il supporto alle API CUDA da parte di diverse applicazioni.

Il lancio della Radeon RX 6900XT è previsto per l’8 dicembre, ma, se gli ultimi mesi ci hanno insegnato qualcosa, la sua disponibilità sarà piuttosto limitata. Quindi, se volete accaparrarvene una, vi consigliamo di seguire attentamente i vari store online.