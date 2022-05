La nuova generazione di GPU RDNA3 Radeon RX 7000 di AMD apporterà diverse novità sia all’architettura ma anche alla connettività. La gamma, attesa per il lancio verso la fine dell’anno con le nuove GeForce RTX 4000, dovrebbe infatti adottare recenti standard come il DisplayPort 2.0. L’indiscrezione, ancora da confermare, proviene dall’insider Kepler ed è stata riportata dai colleghi di Wccftech.

La presenza del supporto al DisplayPort 2.0 sarebbe proprio stata scovata all’interno della certificazione UHBR20 per le Radeon RX 7000. La sigla, che sta per Ultra High Bit Rate, indica la velocità di trasferimento massima che il dispositivo certificato è in grado di raggiungere. La certificazione ha tre livelli, vale a dire UHBR10, UHBR13.5 e UHBR20, ciascuno dei quali indica un diverso livello di velocità di picco. Il livello UHBR20 riportato nella certificazione indica una capacità di trasferimento di 80 Gbps, un valore nettamente superiore agli standard HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, capaci di raggiungere rispettivamente i 32Gbps e 48Gbps.

Fonte: Wffctech

Un altro indizio arriva da una delle patch AMD riportate su Freedesktop.org, una piattaforma dedicata all’interoperabilità e alla condivisione di tecnologie fra ambienti desktop aperti Linux, o altri sistemi operativi della famiglia Unix. La patch interessata, denominata “DML changes for DCN32/321”, confermerebbe nuovamente la presenza dello standard UHBR20 sulle nuove Radeon RX 7000. L’abbreviazione “DCN” indicata nel nome della patch, sta nello specifico per Display Core Next.

L’implementazione dello standard Display Port 2.0 con UHBR20 nelle nuove Radeon consentirebbe di ottenere immagini dalla teorica risoluzione di 16K, con DSC (Display Stream Compression) abilitato, nonché di collegare e gestire due monitor HDR con risoluzione 8K e frequenza d’aggiornamento di 120Hz. Il rilascio dei monitor con supporto a tale standard ha tuttavia subito degli importanti ritardi di produzione nel corso dello scorso anno, tanto che ancora oggi non è disponibile un singolo schermo dotato di Display Port 2.0; ciò significa che potremmo anche trovarci in una situazione in cui le nuove GPU supportano uno standard che non può ancora essere sfruttato. La speranza ovviamente è quella di poter vedere i nuovi monitor con ingressi DisplayPort 2.0 debuttare nello stesso periodo nuove GPU AMD Radeon RX 7000, così da poter offrire ai giocatori la possibilità di fare un upgrade davvero importante al proprio setup.