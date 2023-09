Se la vostra attuale scheda video non è più in grado di offrire prestazioni soddisfacenti quando si tratta di godersi i nuovi titoli come Starfield, al netto dei suoi problemi di ottimizzazione, allora dovreste prendere in seria considerazione le ultime proposte di AMD. In particolare, la Radeon RX 7700 XT è quella che cattura maggiormente l’attenzione, in quanto già disponibile su Amazon a un prezzo inferiore rispetto a quanto dichiarato da AMD per il mercato italiano.

Invece di costare 519,90€, questa scheda video di ultima generazione è attualmente disponibile all’acquisto a soli 489,00€, che rappresenta il prezzo ufficiale previsto per l’Europa, dove generalmente l’IVA è più bassa. Quindi, nonostante sia venduta a un prezzo leggermente superiore nel nostro paese, possiamo considerare questo come un autentico sconto, permettendovi di acquistare una delle migliori schede video per il gaming a meno di 500,00€.

RADEON RX 7700 XT, chi dovrebbe acquistarla?

Come dimostrato da numerosi test online e dalla nostra recensione completa, la Radeon RX 7700 XT è la scelta perfetta per coloro che cercano prestazioni di alto livello ma non sono interessati alle tecnologie come il Ray Tracing. AMD ci ha abituato a offrire modelli che, in termini di rasterizzazione, forniscono prestazioni eccezionali rispetto al prezzo, e questa tendenza continua con la serie RX 7000.

In breve, in termini di rasterizzazione, la Radeon RX 7700 XT si confronta con la più costosa Nvidia RTX 4070, che parte da 669,00€, ovvero quasi 200,00€ in più. Inoltre, in termini di prestazioni, questa scheda potrebbe ottenere un notevole aumento in futuro grazie al prossimo FSR 3, che è destinato ad essere la risposta di AMD al DLSS 3 di Nvidia. Pertanto, c’è una buona possibilità che questa GPU migliori anche le prestazioni in Ray Tracing e in generale, consentendo di giocare a frame rate ancora più elevati rispetto a quelli attuali.

Sempre in relazione alle prestazioni, la Radeon RX 7700 XT è progettata per gestire agevolmente non solo il Full HD, ma anche il QHD, rendendola ideale per chi possiede uno dei migliori monitor da gaming. Oltre al suo prezzo competitivo rispetto alla controparte Nvidia, è importante considerare che il mercato delle schede video continua ad essere estremamente volatile, quindi sfruttare l’attuale offerta della Radeon RX 7700 XT è una mossa saggia per evitare di spendere più di 500,00€ in futuro. Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le specifiche tecniche della scheda e ovviamente avere la possibilità di aggiungerla nel carrello.

