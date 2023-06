Le Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT sono state rilasciate a dicembre e tutti ci aspettavamo l’arrivo, nei mesi successivi, delle soluzioni di fascia più bassa. Così non è stato: alle due top di gamma è seguito un lungo silenzio, interrotto poche settimane fa dalla Radeon RX 7600, soluzione entry level. Della Radeon RX 7800 XT e della sorella minore RX 7800 nessuna traccia, così come delle possibili RX 7700 XT, RX 7700 e RX 7600 XT, ma sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo.

ASRock avrebbe infatti registrato presso la EEC (Eurasian Economic Commission) due Radeon RX 7800 XT, più precisamente la ASRock RX 7800 XT PG 16GO e la ASRock RX 7800 XT PGW 16GO. “PG” sta per Phantom Gaming, mentre la dicitura “16GO” potrebbe indicare che la scheda è dotata di 16GB di VRAM e overcloccata di fabbrica; le due schede sarebbero poi lo stesso SKU di colori diversi, con la “W” del secondo modello che indicherebbe la colorazione bianca (White). Purtroppo queste informazioni non fanno trapelare specifiche tecniche della GPU, che rimangono ancora ignote.

Il fatto che ASRock abbia registrato dei nomi non sta a significare che le Radeon RX 7800 sono in arrivo, ma è anche vero che spesso in passato. queste registrazioni hanno anticipato schede rilasciate dopo qualche mese.

Attualmente non si sa praticamente nulla della Radeon RX 7800 XT, se non che dovrebbe posizionarsi nella fascia media della gamma Radeon RX 7000. Il fatto che AMD sia aspettando così tanto per annunciarla potrebbe essere legato al gran numero di Radeon RX 6900, RX 6800 e RX 6700 ancora disponibili sul mercato e nei magazzini dei negozi: la casa di Sunnyvale potrebbe voler svuotare i propri inventari, tagliando di molto i prezzi se necessario, prima di rendere disponibile la nuova GPU.