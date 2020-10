Radeon serie 6000, AMD mostra le performance in anteprima

L’evento AMD dedicato al lancio delle nuove CPU con architettura Zen 3 si è appena concluso e l’azienda americana ha voluto fare a tutti i propri fan un piccolo regalo. Lisa Su, sul palco virtuale dell’evento tenutosi in streaming, ha mostrato dal vivo per la prima volta una GPU della serie Radeon RX 6000 e ne ha annunciato le prestazioni in accoppiata all’appena annunciato Ryzen 9 5950X.

Non è ancora stato annunciato il nome ufficiale della scheda video, il CEO dell’azienda ha deciso di chiamarla semplicemente Big Navi. Per ora di ufficiale sappiamo quindi solamente che è una delle schede della serie AMD Radeon RX 6000 e che le sue performance in 4K sono degne di nota.

AMD ha infatti mostrato solo un breve spezzone video della scheda in azione con Borderlands 3 in risoluzione 4K e ha mostrato un grafico in cui sono mostrati i frame al secondo ottenibili dal sistema composto dalla nuova CPU top di gamma Zen 3 e da questa GPU su tre titoli. Borderlands 3 riuscirà a raggiungere i 61fps, Call of Duty Modern Warfare arriverà a 88fps mentre Gears of War 5 toccherà i 73fps. Il tutto a risoluzione 3840×2160 alla massima qualità grafica e con i titoli eseguiti in modalità DirectX 12.

Ricordiamo le presunte specifiche che ci aspettiamo di vedere per la nuova Radeon RX 6000 “Big Navi”:

5120 Stream Processors

1,5GHz clock base

16GB di memoria VRAM GDDR6

512GB/s di banda di memoria

Bus dati di memoria a 256 bit

un nuovo sistema di cache chiamato Infinity Cache

300W di TDP

L’appuntamento è quindi al 28 ottobre, quando finalmente potremo scoprire nel dettaglio cosa AMD ha in serbo per il mercato delle GPU da gaming e come intenderà contrastare Nvidia e la sua nuova famiglia di GPU RTX serie 30. Ci aspettiamo l’annuncio delle schede video AMD Radeon RX 6700 XT, RX 6800 XT e RX 6900 XT, ma potrebbero esserci altre sorprese.