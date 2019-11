AMD, i driver per Red Dead Redemption 2 risolvono problemi con The Outer Worlds

Supporto per la versione PC di Red Dead Redemption 2 e nuove estensioni Vulkan per i driver AMD Radeon Software Adrenalin Edition 2019 19.11.1. Sistemati anche due bug con il recente gioco The Outer Worlds.

I nuovi driver Radeon Software Adrenalin Edition 2019 19.11.1 assicurano il supporto alla versione PC di Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games. Anche i possessori di schede video Nvidia hanno ricevuto i driver ottimizzati per il gioco poche ore fa. Il debutto di Red Dead Redemption 2 è previsto per oggi, su Rockstar Launcher ed Epic Games Store. Il gioco era in pre-load dalla settimana scorsa in virtù anche dei 109,47 GB occupati dal titolo. AMD non è entrata nei dettagli per quanto concerne il tipo di miglioramenti apportati dai driver Adrenalin 19.11.1 (nessuna percentuale di incremento prestazionale insomma), ma è consigliabile aggiornare prima di installare il gioco. AMD ha anche incluso il supporto per una serie di estensioni dell’API Vulkan, i cui dettagli potete trovarli nella pagina ufficiale dedicata driver con i link per il download e le altre note di rilascio. Riportiamo l’elenco dei problemi risolti da questa versione dei driver e i problemi su cui AMD sta ancora lavorando: Problemi risolti Alcuni utenti potrebbero non essere in grado di connettere il proprio account Twitch dalla pagina Connetti in Radeon Settings per lo streaming live.

In The Outer Worlds a volte può verificarsi un arresto anomalo dell’applicazione quando si apre la schermata di inventario dei personaggi.

In The Outer Worlds è possibile che i modelli dei personaggi vengano visualizzati in modo errato nella schermata dell’inventario.

Frame rate limitato a 60 fps in alcuni giochi API Vulkan.

Lo streaming con OBS potrebbe subire pesanti cadute di frame quando si usa la codifica AMF. Problemi noti Le GPU della serie Radeon RX 5700 potrebbero presentare cali di frame rate in alcuni giochi a 1080p e impostazioni di gioco basse.

L’overlay delle prestazioni potrebbe causare stuttering o un lampeggiamento (flashing) dello schermo in alcune applicazioni.

Le GPU della serie Radeon RX 5700 potrebbero non visualizzare i contenuti a schermo quando il PC si riprende dallo stato di sospensione o ibernazione con più schermi collegati.

L’attivazione dell’HDR potrebbe causare instabilità del sistema durante il gioco con Radeon ReLive abilitato.

Potrebbe verificarsi dello stuttering con Radeon FreeSync abilitato su display con refresh a 240 Hz con le schede della serie Radeon RX 5700.

La Radeon VII potrebbe mostrare una frequenza di memoria elevata in idle o sul desktop.

L’overlay delle prestazioni potrebbe riportare un uso della memoria VRAM errato.

Richiamare Radeon Overlay potrebbe portare ad avere giochi sfocati o minimizzati quando l’HDR è attivato in Windows.