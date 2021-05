Radxa rinnova la sua linea Rock Pi con un nuovo interessante modello

CNX-Software ha riportato che Radxa ha annunciato di aver aggiornato la sua linea di Single Board Computer dotata di SoC Rockchip e memoria eMMC integrata, Rock Pi 4, con due nuovi modelli che andranno a scontrarsi con la popolare gamma Raspberry Pi.

Ecco le specifiche tecniche complete di Rock Pi 4 Plus:

CPU esa-core Rockchip OP 1 big.LITTLE (2x ARM Cortex-A72 con clock fino a 2,0GHz, 4x Cortex-A53 in grado di raggiungere la frequenza massima di 1,4GHz) con GPU Mali-T864

1 big.LITTLE (2x ARM Cortex-A72 con clock fino a 2,0GHz, 4x Cortex-A53 in grado di raggiungere la frequenza massima di 1,4GHz) con Slot per schede MicroSD

Socket M.2 per SSD NVMe

HDMI 2.0a con supporto fino alla risoluzione 4K a 60Hz

Connettore fotocamera (possibilmente la fotocamera ufficiale Raspberry Pi)

Gigabit Ethernet con supporto PoE (Model B e HAT aggiuntivo richiesto)

WiFi 5 dual-band 802.11ac, Bluetooth 5.0 (Model B)

Due porte USB 3.0

Due porte USB 2.0

GPIO a 40 pin

Real Time Clock

USB-C PD

Al lancio saranno disponibili due modelli di Rock Pi 4 Plus, Model A e Model B, che possono essere entrambi configurati con 2GB di memoria LPDDR4 e 16GB di eMMC integrata o 4GB di memoria LPDDR4 e 32GB di memoria eMMC integrata. Stando al listino di Aliexpress, la differenza principale tra i due è che il Model B offre il supporto alla connettività wireless e POE tramite HAT. Rock Pi 4 Plus sarà fornito con il sistema operativo creato dalla community Twister OS, che ha riscontrato un certo successo come alternativa a Raspberry Pi OS.

Radxa ha affermato che questi nuovi modelli saranno l’11% più veloci dei loro predecessori grazie al SoC OP1, sebbene non sia chiaro come riescano a fornire prestazioni superiori. La compagnia potrebbe utilizzare il RK-3399Pro, che aggiunge una NPU 2.4 TOPS al SoC di base, ma questo non coinciderebbe con l’affermazione dell’azienda secondo cui “l’OP1 offre prestazioni più veloci sia su CPU che su GPU” sui nuovi modelli.

Tutti gli accessori originali Rock Pi 4 saranno compatibili con Rock Pi 4 Plus. I nuovi modelli dovrebbero essere disponibili su AliExpress, Allnet e Amazon, ma attualmente gli store online offrono solo il Rock Pi 4 Plus Model B.