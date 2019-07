Raffredda la bollente estate del tuo PC con i nuovi dissipatori iTek Taurus

iTek annuncia i prodotti per la dissipazione del calore e quale periodo migliore dell'Estate per farlo?

C’è forse un momento migliore nell’intero anno per annunciare due nuove linee di prodotti per la dissipazione del calore?

Partiamo con il presentarvi subito la neonata linea di liquid coolers chiamata TAURUS TLC: quattro nuovi prodotti, di cui tre ARGB ed uno con LED rosso.

Si tratta di sistemi “All In One” di raffreddamento a liquido pre-riempito (esente quindi da manutenzione e ricariche), pratici e versatili. La pompa utilizzata è prodotta dall’azienda leader del settore, con cuscinetti in ceramica e ultra silenziosa. La piastra base, di grandi dimensioni, è in rame (oxygen-free) per garantire le migliori performance possibili.

I tre modelli ARGB differiscono nel radiatore e quindi nei relativi parametri di calore dissipato TDP:

TAURUS TLC-120 ARGB – radiatore da 120mm e TDP pari a 180W

TAURUS TLC-240 ARGB – radiatore da 240mm e TDP pari a 250W

TAURUS TLC-360 ARGB – radiatore da 360mm e TDP pari a 350W

Ogni modello è fornito di ventole, e relativi gommini anti-vibrazione, della nuova serie T-Ring; dual ring, ultra silenziose, PWM e con illuminazione RGB Addressable gestibile sia tramite controller incluso che tramite software della motherboard.

Ventole che si possono acquistare anche separatamente in confezione singola, oppure in Kit da 3 unità e relativo controller.

Esiste anche una versione single color, ovviamente rossa, in puro stile iTek TAURUS. Al momento una sola variante con radiatore da 120mm per soddisfare la richiesta di quegli utenti che vogliono passare da un dissipatore ad aria a quello a liquido, senza spendere cifre importanti. È possibile infatti trovare il TAURUS TLC-120 – RED, a meno di 50€ presso i nostri principali rivenditori specializzati.

Per tutti i modelli, il waterblock è compatibile con la maggior parte delle CPU Intel e AMD ed è di facile installazione. I tubi, rigorosamente in materiale PTFE (Teflon) e rivestiti da una maglia di fibra di Rayon, sono estremamente affidabili e permettono ottimi angoli di rotazione.

Quelle che vi abbiamo descritto sinora sono tutte specifiche di altissimo livello che garantiscono una lunga durata, un’ottima dissipazione ed un’incredibile silenziosità.

Oltre alla nuova linea di dissipatori a liquido, di seguito vi presentiamo quelli ad aria: TAURUS ICY.

Queste soluzioni vengono proposte a chi necessita eseguire degli upgrade al proprio sistema senza passare ai liquid coolers oppure, nel caso della ICY RC12, per utenti alla ricerca di alternative low profile per soluzioni compatte.

Dal design accattivante, versatile e ultra compatto, l’air cooler TAURUS ICY RC12 è dotato di una ventola silenziosa con cuscinetto idrodinamico e LED rosso circolare. Vanta come gli altri prodotti un socket universale, compatibile con la maggior parte delle piattaforme Intel e AMD. La struttura “total black a pinne compresse” offre un TDP pari a 92W, e permette l’installazione in sistemi compatti e con pochissimo spazio a disposizione (soluzione low profile).

TAURUS ICY 2H8 è dotato di tecnologia HDT (HeatPipe Direct Touch) con due HeatPipes in rame da 6mm di diametro in grado di offrire la massima dissipazione possibile oltre che un’ottima silenziosità. Ha un TDP da 98W che lo rende perfetto per sistemi di fascia media oppure come soluzione per un upgrade alla propria macchina.

ICY 100 è un dissipatore CPU ad aria con socket universale, compatibile con la maggior parte delle piattaforme Intel e AMD. È dotato di ventola da 100×25 mm con cuscinetto idraulico e un TDP da 66W. Riteniamo sia l’ideale per sostituire i dissipatori “stock” danneggiati o con performance non adeguate.

La qualità costruttiva, le dimensioni contenute e la facilità di installazione sono i punti di forza dell’intera linea iTek TAURUS ICY.