Rage 2 è il primo gioco a supportare AMD Fidelity FX

Rage 2 sarà il primo gioco a supportare Fidelity FX, tecnica di anti aliasing che offre una buona qualità grafica e preserva le prestazioni.

AMD ha appena introdotto in Rage 2 l’impostazione Fidelity FX. Per chi non lo sapesse, Fidelity FX non è altro che una nuova tecnica di post processing, che utilizza un algoritmo intelligente per rendere le immagini più nitide nelle zone a basso livello di contrasto, eliminando allo stesso tempo gli artefatti grafici.

In Rage 2 viene solitamente utilizzato il TAA (Temporal Anti Aliasing), che riesce ad appianare ed eliminare le “scalettature” dei bordi, ma l’immagine che si ottiene alla fine è sfocata. Fidelity FX dovrebbe essere in grado di mitigare la sfocatura, senza impattare troppo sulle prestazioni.

Non abbiamo ancora delle immagini di confronto prese dal titolo in questione, ma qui potete vedere la differenza tra TAA e Fidelity FX in Borderlands 3; il risultato è notevole.

Grazie a questa nuova tecnica quindi, l’obiettivo è quello di ottenere un’immagine esente (o quasi) dall’aliasing, e contemporaneamente nitida e pulita. Il vantaggio del Fidelity FX è l’impatto minimo che ha sulle prestazioni della GPU e l’assenza di artefatti, che permettono di ottenere un’esperienza visiva migliorata senza rinunciare alle performance. Inoltre AMD ha garantito che la funzionalità sarà introdotta su tutte le piattaforme, ciò vuol dire che anche i giocatori console potranno apprezzarne la qualità.

Rage 2 di Bethesda sarà il primo titolo a implementare il nuovo Fidelity FX, e per capire l’impatto reale della funzionalità sulle prestazioni bisognerà attendere i primi test. Sarà interessante vedere quali saranno i vantaggi reali in termini di qualità dell’immagine, e non mancheremo di raccontarveli sulle nostre pagine.