Raijintek AD5700 RBW, un nuovo waterblock RGB per le Radeon RX 5700

Raijintek ha annunciato un nuovo waterblock appartenente alla linea Samos, l’AD5700 RBW, compatibile con le GPU AMD Radeon della serie RX 5700.

Il nuovo waterblock è realizzato principalmente in rame nichelato e acrilico trasparente con alcuni abbellimenti in metallo e ha un backplate in alluminio. Presenta, sulla parte superiore, l’illuminazione RGB compatibile con lo standard 5 V a 5 pin personalizzabile tramite le applicazioni più comuni fornite dai produttori di schede madri.

L’AD5700 RBW copre l’intero PCB della scheda garantendo la corretta dissipazione dei componenti più importanti fra cui la GPU, i moduli vRAM, i MOFSET e i VRM. In particolare, per dissipare la GPU Navi 10 è stato studiato un sistema di micro-alette da 0,5 mm.

Il nuovo waterblock di Raijintek è compatibile anche con CrossFire e presenta dei raccordi G 1/4”. Parlando di dimensioni, il waterblock misura 256,6 mm x 124,5 mm x 25,3 mm (LxAxL) mentre il peso è pari a 910 g.

Raijintek non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito del produttore.