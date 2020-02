Raijintek Antila D5 EVO RBW, nuova pompa RGB per il custom loop

Raijintek ha appena presentato la nuova Antila D5 EVO RBW, una pompa per i sistemi di raffreddamento custom loop con illuminazione RGB dal design molto particolare.

La pompa infatti presenta una struttura in acciaio ed alluminio, con alloggiato all’interno un cilindro completamente in vetro nel quale sarà contenuto il liquido di raffreddamento. La particolarità sta nelle due strisce di led verticali, poste in due dei quattro angoli della gabbia esterna che fanno si che la luce venga proiettata all’interno del cilindro, creando un piacevole effetto di illuminazione sul liquido.

L’illuminazione può essere gestita direttamente attraverso il software della scheda madre, di conseguenza anche se non specificato, sarà compatibile con programmi come Asus Aura Sync o MSI Mystic Light.

Chiaramente l’Antila D5 EVO RBW di Raijintek non è solo bella da vedere, ma anche efficiente. La pompa infatti raggiunge una pressione di 50 PSI con un flusso che raggiunge i 1500 l / h in modo da garantire un’ottima dissipazione del calore in maniera costante. Gli altri componenti inoltre sono realizzati con POM e PMMA di prima qualità per offrire sicurezza di utilizzo e durabilità.

Raijintek non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità per l’Italia.