Raijintek, il nuovo case Mini ITX è in grado di ospitare schede grafiche di fascia alta

Tramite un comunicato stampa, Raijintek ha presentato il suo nuovo case Pan Slim, dispositivo dal design moderno ma che ricorda, dal punto di vista delle funzionalità, i più classici case desktop che si estendevano orizzontalmente diffusi principalmente sino agli anni ’90. Raijintek Pan Slim può ospitare motherboard in formato mini-ITX ed offre bene spazio per ben tre slot di espansione ed il supporto a schede grafiche di fascia alta lunghe sino a 340mm. In aggiunta, lo chassis consente l’installazione di radiatori fino a 240mm per impianti a liquido custom o AIO e consente di inserire sino a quattro hard disk o SSD in formato 2,5” e due dischi fissi da 3,5”. Il case garantisce la compatibilità con gli alimentatori in formato SFX.

Raijintek PAN Slim è realizzato in alluminio, ha le dimensioni di 590x155x348mm ed un peso di 6,2Kg. Sarà acquistabile in tre diverse colorazioni: nera, argento e grigia. Per ciò che concerne la connettività, sulla parte frontale del case troviamo una porta USB Type-C e due USB 3.0, oltre al pulsante per l’accensione. Al momento, la casa madre non ha ancora rivelato prezzi e disponibilità del prodotto, ma supponiamo che sarà necessario sborsare una buona somma di denaro per portarsi a casa il dispositivo.

Pochi mesi fa, Raijintek aveva anche presentato il case Pean Premium, case ATX garantisce tutto lo spazio necessario al raffreddamento delle componenti e permette di sbizzarrirsi con l’illuminazione RGB. Infatti, lo chassis è realizzato in acciaio verniciato di nero con pannelli in vetro temprato e presenta un design possente ma allo stesso tempo elegante e facilmente adattabile ad ogni build. Dispone di tutto lo spazio necessario ad implementare anche i sistemi di raffreddamento a liquido custom più estremi e per ospitare componentistica di alto livello come la possente (ed ingombrante) NVIDIA GeForce RTX 3090. Per ulteriori dettagli inerenti al prodotto, vi consigliamo di leggere la nostra notizia dedicata.