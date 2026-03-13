La crisi della memoria DDR5 sta mettendo a dura prova non solo i portafogli degli appassionati di PC, ma anche le tutele dei consumatori in materia di garanzia. Un caso emblematico emerso in Australia sta sollevando interrogativi importanti su come i rivenditori gestiscano le garanzie in un periodo di forte volatilità dei prezzi dell'hardware: un utente di nome Goran aveva acquistato un kit di RAM DDR5 Corsair nel 2024, e dopo aver riscontrato un malfunzionamento si è trovato di fronte a una situazione paradossale che vale la pena analizzare in dettaglio.

Il rivenditore australiano Umart ha confermato il difetto del kit tramite i propri test interni, ma — non disponendo più dello stesso modello in magazzino — ha optato per un rimborso basato sul prezzo originale di acquisto del 2024, anziché fornire un prodotto equivalente agli attuali valori di mercato. La conseguenza concreta per Goran è che, per completare il proprio sistema alle stesse specifiche originariamente pianificate, dovrebbe sborsare tra 400 e 550 dollari aggiuntivi, una cifra considerevole che riflette l'impennata dei prezzi della memoria DDR5 registrata nell'ultimo periodo.

La questione legale è tutt'altro che semplice. Secondo l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), i rivenditori sono responsabili della risoluzione dei problemi relativi ai prodotti venduti e non possono rimandare il consumatore direttamente al produttore. La legge australiana sulla tutela dei consumatori (Australian Consumer Law, ACL) prevede il diritto a rimborso o sostituzione in caso di difetto grave, inteso come un problema che avrebbe scoraggiato l'acquisto se noto in anticipo, o che impedisce il normale utilizzo del prodotto.

Umart ha però risposto per iscritto a Goran sostenendo che il difetto non rientri nella categoria dei "guasti gravi" ai sensi dell'ACL: "Il prodotto non è pericoloso, non si discosta dalla sua descrizione e il problema è risolvibile mediante sostituzione con lo stesso modello". Il rivenditore ha inoltre precisato che fornire un modello Corsair diverso — attualmente disponibile ma a un prezzo superiore — costituirebbe un aggiornamento non dovuto per legge: "L'ACL non obbliga un rivenditore ad assorbire la differenza di prezzo qualora il modello originale non sia disponibile."

Un kit DDR5 acquistato nel 2024 vale oggi 400-550 dollari in più: chi copre la differenza quando il rivenditore non ha scorte e la legge tace sulle oscillazioni di mercato?

Un ulteriore elemento di complicazione riguarda la catena di fornitura: Umart non è un partner diretto di Corsair, il che potrebbe spiegare perché non abbia inoltrato il kit direttamente al produttore per la sostituzione in garanzia. Ancora più problematico, secondo quanto riportato da Hardware Unboxed — il canale YouTube con oltre un milione di iscritti che ha portato la vicenda all'attenzione pubblica — Umart avrebbe rifiutato di restituire fisicamente il kit a Goran, impedendogli persino di gestire autonomamente una pratica di garanzia con Corsair.

La risposta ufficiale di Corsair alla questione è arrivata solo dopo la pubblicazione del video di Hardware Unboxed: un rappresentante dell'azienda ha dichiarato che "tutti i kit DRAM Corsair sono coperti da garanzia a vita" e che, indipendentemente dalle condizioni di mercato, il team di supporto avrebbe attivato una procedura RMA (Return Merchandise Authorization) per sostituire il kit. Tuttavia, Hardware Unboxed ha sollevato un punto critico: Goran aveva già contattato Corsair in autonomia tre settimane prima senza ricevere risposta, suggerendo che l'intervento tempestivo del produttore sia stato facilitato dalla visibilità mediatica del caso — un fenomeno che nel settore tech viene spesso definito "privilegio da influencer".

Umart è intervenuta nei commenti al video per chiarire la propria posizione: "Quando un prodotto viene consegnato in garanzia a Umart, la nostra politica prevede di offrire al cliente sostituzione o rimborso, a seconda della preferenza, purché le scorte di sostituzione siano disponibili. In questo caso specifico, lo stock del prodotto non era disponibile al momento della gestione della richiesta, pertanto il reclamo è stato risolto con un rimborso." Una risposta formalmente corretta, ma che lascia aperta la questione di fondo sul valore reale della garanzia in un mercato volatile.

Questo caso pone una riflessione importante per tutti gli acquirenti europei e italiani: anche in Italia, il Codice del Consumo garantisce 24 mesi di garanzia legale e obbliga il venditore — non il produttore — a farsi carico della riparazione, sostituzione o rimborso in caso di difetto di conformità. Tuttavia, la questione del valore di rimborso in un mercato hardware in forte oscillazione non è esplicitamente normata, lasciando potenzialmente i consumatori in una posizione analoga a quella di Goran. Con i prezzi della DDR5 che continuano a fluttuare in modo significativo, acquistare oggi un kit di memoria potrebbe significare trovarsi in futuro in una situazione simile, soprattutto se si acquista da rivenditori che non hanno rapporti diretti con i produttori.