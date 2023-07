L’attesa per il lancio dei processori Intel di 14a generazione, la serie Raptor Lake Refresh, si fa sempre più palpabile. Sono emerse nuove indiscrezioni riguardo alle specifiche dei chip grazie a RedGamingTech.

Questi nuovi processori promettono prestazioni ancora più elevate rispetto alle generazioni precedenti, progettati per supportare la memoria DDR5 più veloce disponibile. Scopriamo insieme le ultime novità su questa eccitante lineup.

Photo Credit: Intel

Secondo le fonti, Intel ha puntato su un maggior numero di core per offrire opzioni di alto livello ai consumatori. La linea Core i5, ad esempio, vedrà un notevole incremento del numero di core, raggiungendo un totale di 16. Anche il presunto i7 14700/K/F beneficerà di un maggior numero di core, rendendo questi processori una scelta interessante per chi non è ancora pronto a passare alla piattaforma LGA 1851. Inoltre, i processori Core i3 vedranno un aumento da 4 a 6 core. Ecco come si presenterà la famiglia di processori:

Intel Core 13th Gen Intel Core 14th Gen Core i9 (fino a 24 core) Core i9 (fino a 24 core) Core i7 (fino a 16 core) Core i7 (fino a 20 core) Core i5 (fino a 14 core) Core i5 (fino a 16 core) Core i3 (fino a 4 core) Core i3 (fino a 6 core)

Anche se non sono ancora state confermate le specifiche tecniche complete della serie di CPU desktop, alcune indiscrezioni ci hanno fornito un’idea di ciò che possiamo aspettarci. I nuovi processori Raptor Lake-S utilizzeranno la stessa architettura dei predecessori, combinando i potenti P-Core Raptor Cove con gli efficienti E-Core Gracemont. Inoltre, rimarranno sullo stesso nodo di processo di Raptor Lake, l’Intel 7, anche conosciuto come 10nm++. Questo garantirà un bilanciamento ottimale tra prestazioni e efficienza energetica. Le frequenze di boost dovrebbero toccare i 6GHz.

Un’altra importante caratteristica dei nuovi processori Raptor Lake-S Refresh sarà il supporto per le memorie DDR5 più veloci. Questo consentirà di sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove generazioni di RAM ad alta velocità, garantendo prestazioni di memoria straordinarie.

È importante notare che, a causa dell’aumento delle prestazioni e delle funzionalità, i nuovi processori Raptor Lake-S Refresh avranno un consumo energetico più elevato, che potrebbe avvicinarsi ai 300W. Pertanto, sarà necessario prestare attenzione all’alimentazione e al sistema di raffreddamento per garantire un funzionamento stabile.

Fonte: RedGamingTech

Una buona notizia per i possessori di schede madri con socket LGA 1700 e 1800 attuali è che i nuovi processori Raptor Lake-S Refresh saranno compatibili con queste piattaforme. Ciò significa che gli utenti potranno aggiornare il loro sistema senza dover necessariamente sostituire la scheda madre.

Secondo le indiscrezioni, la lineup Intel 14th Gen Raptor Lake-S Refresh dovrebbe essere lanciata a metà ottobre, come riportato in precedenti voci di corridoio.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e informazioni ufficiali che saranno rivelati durante l’evento Innovation 2023 di Intel, previsto per la metà di settembre. Non vediamo l’ora di scoprire tutte le sorprese che Intel ha in serbo per noi con la sua futura lineup di prodotti.