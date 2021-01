Raspberry Pi 4 Compute Module 4 diventa un tablet con questo progetto

Occasionalmente emergono, nelle comunità dei maker, progetti che puntano alla realizzazione di tablet basati su Raspberry Pi ed esistono persino kit commercializzati da terze parti, come il Raspad di Sunfounder. Tuttavia, le più grandi limitazioni ad un’opera di questo genere rimangono le dimensioni. Infatti, i modelli con porte USB ed Ethernet presentano un notevole svantaggio in termini di altezza. È qui che entra in gioco il nuovo progetto di Ostahos con Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4)!

Ostahos ha progettato una carrier board con PCB personalizzato per il Compute Module 4 con un form factor ideale per un tablet e con piena compatibilità al touchscreen ufficiale di Raspberry Pi. Inoltre, sono presenti una porta HDMI e due USB e viene fornito accesso al GPIO, mentre l’alimentazione viene fornita tramite l’ingresso USB Type-C. Dispone inoltre di slot per il modulo della fotocamera e le schede microSD. Secondo Ostahos, il PCB del Compute Module 4 è stato progettato e fabbricato proprio per questo progetto. KiCAD, un programma open source per il design di PCB, è stato utilizzato per progettare il layout del circuito stampato.

Credit: Ostahos

Credit: Ostahos

Al momento, non è ancora stata implementata una sezione per la batteria, ma si tratta di una delle aggiunte che si troveranno nella prossima versione. Ostahos ha anche menzionato la possibilità di aggiungere una copertura metallica per il raffreddamento passivo della CPU. Nel caso foste interessati, trovate ulteriori dettagli al thread dedicato su Reddit. Ricordiamo che Raspberry Pi Compute Module 4 è disponibile in ben 32 varianti, con prezzi che vanno da 25$ per la versione Lite senza memoria integrata e solo 1GB di RAM a 90$ per l’edizione con 32GB di spazio di archiviazione e 8GB di RAM.