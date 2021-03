Raspberry Pi 4, il kernel Linux 5.13 aggiunge una feature molto richiesta

Raspberry Pi è il Single Board Computer (SBC) più conosciuto al mondo ed intorno ad esso si è raccolta una community che può contare su milioni di persone che creano i progetti più disparati, dando modo ad altri utenti, magari meno esperti, di realizzare NAS, server per la sorveglianza domestica, retro console o anche un semplice riproduttore multimediale.

Quest’ultimo caso è uno dei più comuni e sicuramente i suoi utilizzatori saranno felici di sapere che il kernel Linux 5.13 ha finalmente integrato il supporto allo standard HDMI CEC per Raspberry Pi 4 ed il SoC BCM2711 grazie al driver DRM VC4. Nel caso non ne foste a conoscenza, HDMI CEC consente di impartire dei comandi a diversi dispositivi di elettronica di consumo odierni, come le smart TV, tramite il solo cavo HDMI. La tecnologia viene anche indicata con diversi nomi a seconda del produttore, ma in tutti i casi permette di avere un comodo controllo delle apparecchiature collegate.

Come riferito dai colleghi di Phoronix, le prime patch che introducevano il supporto a HDMI CEC su Raspberry Pi 4 risalgono al 2017, ma non erano ancora entrate a far parte del kernel Linux ufficiale. Si tratta di una feature davvero molto attesa che sarà indubbiamente utile e sfruttata da tutti coloro che impiegano la piccola scheda come un vero e proprio HTPC. Coloro che vogliono testare il supporto HDMI CEC sui sistemi Linux possono usare il comando cec -ctl offerto con le utility V4L.

Il recente lancio di Raspberry Pi Pico ha catturato l’attenzione dei maker di tutto il mondo. Recentemente vi abbiamo parlato di un appassionato che ha condiviso il progetto per realizzare una tastiera meccanica personalizzata.