Raspberry Pi 4 non vi basta? Questa nuova scheda Aecon con CPU Intel punta alla massima velocità

I colleghi di ZDNet hanno riportato che Aaeon ha realizzato un nuovo Single Board Computer (SBC), chiamato PICO-TGU4, equipaggiato con processori Intel Core G di undicesima generazione e supporto per un massimo di 32GB di memoria RAM LPDDR4. I Single Board Computer più noti, inclusa la popolare gamma Raspberry Pi, sono solitamente dotati di SoC ARM che offrono un buon compromesso tra prestazioni ed efficienza energetica, mentre i prodotti che dispongono di processori basati su x86 in genere enfatizzano il loro supporto a un ecosistema software molto più ampio e la loro maggiore potenza di calcolo.

Credit: Aaeon

Aaeon ha preso una strada diversa con la linea PICO-TGU4. Piuttosto che progettare un SBC pensando ai maker, sembra che l’azienda abbia deciso di realizzare il PC più piccolo possibile, mettendo l’accento sulle prestazioni e sulla presenza di opzioni di connettività simili a un desktop invece di puntare sull’efficienza energetica e l’integrazione di pin GPIO. Le specifiche del PICO-TGU4 sono superiori rispetto a un Raspberry Pi 4 nonostante sia solo leggermente più grande, ma queste performance sono accompagnate anche da un maggiore consumo di energia. Infatti, è richiesto un alimentatore da 12V, mentre il Raspberry Pi 4 ne utilizza uno da 5,1 V, oltre ad avere un costo iniziale molto superiore.

Product Aaeon PICO-TGU4 Form Factor Pico-ITX CPU Intel 11th Generation Core i7/i5/i3/Celeron SoC i7-1185G7E (4C, 1.8GHz, up to 4.4GHz, TDP-up 28W) i5-1145G7E (4C, 1.5GHz, up to 4.1GHz, TDP-up 28W) i3-1115G4E (2C, 2.2GHz, up to 3.9GHz, TDP-up 28W) Celeron 6305E (2C, 1.8GHz,TDP 15W) (i7-1185GRE/i5-1145GRE/i3-1115GRE by customer’s request) CPU Frequency Up to 4.4GHz Chipset 11th Generation Intel Core i7/i5/i3/Celeron SoC Memory Type LPDDR4x 3200 MHz on board memory, In-Band ECC (select SKUs) Max. Memory Capacity Up to 32GB Power Requirement +12V AT/ATX (default) System Cooling Heat-spreader and cooler optional Dimensions 3.94 x 2.84 inches (100mm x 72mm) OS support Windows 10 (64bit), Linux Ubuntu 20.04.2/Kernel 5.8 Chipset 11th Generation Intel Core i7/i5/i3/Celeron SoC Resolution HDMI2.0b x 1, 4Kx2K 60Hz, eDP x 1, up to HBR3, 8Kx4K 30Hz Storage/SSD SATA x 1 Ethernet Intel i225, 10/100/1000/2500Base, RJ45 x1, Intel i219, 10/100/1000Base, RJ45 x1 USB Port 2 x USB3.2 Gen 2/rear IO, 2 x USB3.2 Gen 1 header, 4 x USB2.0/header Serial Port RS-232/422/485 x 2 Expansion Slot M.2 M key 2280 x 1 (PCIE GEN4 as default, SATA select by HW BOM) Full size mPCIe/mSATA or USB2.0 x 1 (PCIe as default, SATA select by BIOS) SMBUS/I2C and eSPI x 1 (SMBUS as default, I2C select by HW BOM)

Aaeon elenca cinque modelli di PICO-TGU4, rispettivamente dotati di processore Intel Celeron 6305E, Core i3-1115G4E, Core i5-1145G7E, Core i7-1185G7E o Core i7 1185GRE/Core i51145GRE e Core i3 1115GRE su richiesta. Attualmente l’azienda offre solo due di questi modelli nel suo negozio online: quello con Core i3-1115G4E e 4GB di memoria e un altro con Core i5-1145G7E e 8GB di RAM. La variante con Core i3-1115G4E, attualmente esaurita, costa 615 dollari, mentre quella con Core i5-1145G7E arriva a 949$.

Ci sono diversi vantaggi nella scelta di un PICO-TGU4 rispetto a un Raspberry Pi 4. La scheda di Aaeon vanta prestazioni migliori, porte I/O aggiuntive e il supporto al vasto ecosistema software disponibile per i processori x86. Si tratta, in pratica, di un vero e proprio desktop in miniatura.