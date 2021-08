Raspberry Pi 4, presto sarà migliorato il supporto 4K a 60Hz

Il Raspberry Pi 4 è estremamente apprezzato e discusso da tanti appassionati di elettronica e moltissimi sviluppatori di software che amano la piattaforma. Raspberry Pi 4, con il suo arrivo, ha introdotto due porte micro HDMI, con una singola porta che offre il 4k a 60 Hz ed entrambe le porte che forniscono fino a un 4k a 30 Hz. Secondo l’ultima serie di patch inviate da Maxime Ripard, i proprietari del Raspberry Pi 4 riceveranno presto un supporto migliorato per la risoluzione 4K a 60 Hz utilizzando il processore Broadcom VC4 e l’HDMI.

Secondo il report originale di Phoronix, il Direct Rendering Manager (DRM) del kernel Broadcom VC4 ha visto un lavoro importante per supportare la risoluzione 4K a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Broadcom VC4 è la quarta iterazione degli acceleratori multimediali mobili a bassa potenza VideoCore di Broadcom. È essenzialmente una serie di schede grafiche progettate per dispositivi a bassa potenza.

Lo sviluppatore che cerca di portare il supporto 4K@60 al kernel Linux, Maxime Ripard, ha rivisto il DRM del VC4 per la settima volta e ha presentato le modifiche nella repository pubblica di Linux. È improbabile che il supporto arrivi alla prossima versione del kernel Linux 5.15, poiché il periodo di cut-off del DRM per questa versione è terminato. Tuttavia, potremmo vederlo nelle prossime revisioni del kernel.

Una cosa importante da tenere a mente è che il supporto 4K 60 Hz per VC4 è solo per la porta HDMI che si trova sul modulo Raspberry Pi 4 con SoC BCM2711 e le varianti più recenti della piattaforma Raspberry Pi.

Originariamente progettato per aiutare i bambini a conoscere la tecnologia, questo economico sistema a scheda singola è la scelta principale per produttori, sviluppatori e hobbisti che vogliono fare di tutto, dalla costruzione di robot all’installazione di macchine arcade retrò. Su Raspberry Pi 4 potete anche installare il nuovissimo sistema operativo di Microsoft, Windows 11. Come? Seguendo la nostra guida dettagliata che vi accompagna passo per passo in questa magica avventura.