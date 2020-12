Raspberry Pi 400 diventa più “cyberpunk” con questo accessorio

A causa del cambiamento sostanziale a livello di form factor, lo chassis di Raspberry Pi 400 ha introdotto una sfida interessante per produttori di accessori di terze parti. Il GPIO, ora spostato sul retro del case e ruotato di 90°, implica che gli HAT standard e varie schede aggiuntive non sono più utilizzabili. Aziende e produttori hanno accettato la sfida, come Pimoroni con il suo Flat HAT Hacker.

Annunciata via Twitter, l’ultima scheda di Adafruit, Cyberdeck Bonnet, è ispirata a Cyberpunk/Neuromancer e punta a migliorare il design di Pimoroni. Si tratta di una semplice board passante che preleva tutti i 40 pin del GPIO e li inserisce in un header con un angolo di 45°. L’angolo e le dimensioni della scheda permettono di utilizzare qualsiasi schermo che si collega al GPIO, offrendo un comodo heads up display.

Poiché il GPIO viene completamente utilizzato, avremo bisogno di un altro mezzo per connettere componenti aggiuntivi al dispositivo e Adafruit fornisce intelligentemente due breakout Stemma e un singolo Stemma QT che possono essere usati con dispositivi compatibili come Neopixel e vari sensori. Al momento, Adafruit non ha ancora diffuso ulteriori informazioni relative a prezzo e disponibilità di Cyberdeck Bonnet.

Recentemente vi abbiamo parlato anche di un progetto molto interessante basato su Raspberry Pi, che unisce tecnologie obsolete e moderne in modo molto creativo, realizzato dall’utente Reddit noto come GreedyPaint. Infatti, il lettore LimaTek Diskmaster consente di riprodurre film interi da un floppy disk, con una qualità ovviamente molto bassa, utilizzando una piattaforma personalizzata basata su Raspberry Pi ed il codec x265. Per ulteriori dettagli inerenti a questo progetto, vi consigliamo di leggere la nostra notizia dedicata.