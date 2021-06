Raspberry Pi 400 presto avrà un supporto migliore in Linux

I possessori di Raspberry Pi 400 saranno lieti di sapere che il dispositivo sarà supportato in via ufficiale dalla versione 5.14 del kernel Linux principale, come riportato dai colleghi da Phoronix.

Ricordiamo che Raspberry Pi 400 non è altro che una variante del Raspberry Pi 4 da 4GB posizionata all’interno di una tastiera, in modo del tutto simile agli home computer che tanto andavano di moda negli anni ’80 (Commodore 64, Amiga ecc.). Raspberry Pi 400 viene venduto al dettaglio come una singola unità al prezzo di 70$ o come kit completo a 100$ con mouse, alimentatore, cavi, scheda micro SD e una copia della Guida per principianti di Raspberry Pi.

Sebbene effettivamente si tratti sostanzialmente di un Raspberry Pi 4, ci sono alcune differenze tra i due SBC: la CPU del Raspberry Pi 400 ha un clock di 1,8 GHz, 300 MHz in più rispetto al Raspberry Pi 4. L’aumento di velocità è in gran parte dovuto ad un sistema di dissipazione migliore. Il Raspberry Pi 400 dispone anche di un chip Wi-Fi diverso e un pulsante di accensione soft, ma è privo del LED di attività.

Raspberry Pi 4 ha ricevuto il supporto del kernel principale nel 2020 con la versione 5.7. Per il kernel 5.14 non sono state necessarie modifiche ai driver per il Raspberry Pi 400, ma è stata apportata solo un’aggiunta al DeviceTree per supportare la velocità della CPU modificata, il chip Wi-Fi e il LED ACT. Questo significa che, qualora uno sviluppatore decidesse di trarne vantaggio, il supporto a Raspberry Pi 400 sarà disponibile su qualsiasi distribuzione Linux basata sul kernel principale. L’attuale versione di Raspberry Pi OS utilizza la versione Long Term Support del kernel 5.10, che ha migliorato il supporto per Pi 400, effettuando l’aggiornamento a marzo di quest’anno. Prima di allora, veniva usata la versione 5.4 LTS.

Il kernel 5.14 deve ancora apparire su kernel.org, dove l’ultima versione stabile indicata è la 5.12.10, mentre la release candidate si ferma alla 5.13.