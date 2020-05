Raspberry Pi, adesso può essere usato anche per creare microscopi

La community di Raspberry Pi è nota per la sua straordinaria varietà di progetti fai-da-te e spesso questo hobby dà vita a strumenti professionali, come questo microscopio mosso da un Raspberry Pi. Lo strumento è stato progettato dello scienziato Yuksel Temiz, che lo ha mostrato al pubblico tramite un post su Reddit. Il microscopio basato su Pi era un progetto secondario, ma si è rivelato rapidamente un accessorio utile nel suo laboratorio presso IBM.

Il progetto è stato inizialmente condiviso sul blog di IBM Research. Temiz ha realizzato questo microscopio, ideale per l’ingrandimento e l’elaborazione delle immagini, perché quello del suo laboratorio “produceva immagini inadeguate”. “Scatta foto ad alta risoluzione di piccoli oggetti come i chip di un computer, con dimensioni minime di soli 10 micrometri (un micrometro è un millesimo di millimetro)”, ha scritto.

Questo progetto è open-source, dunque se siete incuriositi e interessati potete scaricare i vari progetti necessari e cimentarvi in quest’impresa. Ecco una breve lista di tutto quello che vi occorre per costruire un Microscopio con Raspberry Pi: un Raspberry Pi (ovviamente), una fotocamera Raspberry Pi da 8MP (ma chissà che non vada bene anche quella da 12MP), una scheda Arduino, un obiettivo per microscopio digitale con ingrandimento video, alcune parti stampate in 3D e dei mattoncini Lego. I prototipi iniziali creati da Yuksel Temiz erano stampati in 3D, ma la struttura delle edizioni successive è stata basata su dei semplici mattoncini Lego, più semplici da reperire e in grado di offrire una maggior modularità.

Temiz ha affermato che è possibile creare il progetto anche senza una scheda Arduino, ma quest’ultima semplifica il processo. Arduino controlla sei motori passo-passo e può regolare l’intensità dell’illuminazione. Potete controllare i dettagli del progetto sulla pagina dedicata di Github e, se avete tutto il necessario per iniziare, non vi resta che dare il via alla costruzione del vostro microscopio fatto in casa. Vi consigliamo di seguire Temiz su Reddit per eventuali aggiornamenti sul suo microscopio open source e sui futuri progetti relativi al Raspberry Pi.