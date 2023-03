ChatGPT, il noto chatbot creato da OpenAI, ha ispirato MayLabs nella realizzazione di uno smartwatch che, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di conversare con gli utenti, oscurando così Siri e Google Assistant. Nel video di MayLabs, disponibile alla fine di questo articolo, il creatore che si fa chiamare “Frumtha Fewchure” presenta lo sviluppo del dispositivo, basato su un Raspberry Pi 4B da 8GB, ospitato all’interno di un case con batteria esterna attaccata alla cintura e collegato tramite cavi a un bracciale stampato in 3D.

Nonostante per questo progetto sia stato utilizzato l’ultimo modello del famoso Single Board Computer, Frumtha Fewchure ritiene che potrebbe funzionare anche con un modello meno potente, sebbene un Raspberry Pi Zero potrebbe risultare insufficiente. Lo smartwatch include luci LED, pulsanti, un display OLED da 0,96″ e supporti per cinturini Apple Watch, mentre un LED “segreto” funge da emettitore IR per eventuali aggiornamenti futuri che permetteranno al dispositivo di agire come telecomando universale.

Pur presentando un aspetto grezzo, MayLabs sostiene che si tratta del primo dispositivo di questo genere, prefigurando possibili versioni più raffinate in futuro. Il codice eseguito sul Raspberry Pi permette di svolgere diverse funzioni, tra cui la visualizzazione delle statistiche relative alla CPU, un quadrante orario o, ancora, la connessione alle API di ChatGPT per formulare domande e ricevere risposte sia sotto forma di testo sul display che tramite audio, nel caso siano collegate delle cuffie.

Photo Credit: MayLabs

Photo Credit: MayLabs

Frumtha Fewchure afferma che lo smartwatch utilizza un kit di riconoscimento vocale offline chiamato Vosk, ma il dispositivo richiede comunque una connessione internet per interagire con ChatGPT. Durante i test, MayLabs ha utilizzato sia il Wi-Fi domestico che un hotspot dello smartphone.

Nella descrizione del video, MayLabs elenca numerosi componenti necessari per replicare il suo progetto, suggerendo anche che alcuni di essi possono essere sostituiti. Tuttavia, il canale non ha ancora condiviso il codice su GitHub o pubblicato gli schemi per la stampa 3D del case, lasciando alcune parti importanti a discrezione dell’utente. Sebbene lo stile dello smartwatch sia meno sofisticato rispetto ad alternative consolidate come l’Apple Watch, mette in evidenza le potenzialità dei dispositivi indossabili dotati di assistenti AI a bordo.