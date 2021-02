Raspberry Pi Compute Module 4 diventa un NAS con questo progetto

Il Raspberry Pi Compute Module 4 ha introdotto alcune caratteristiche piuttosto interessanti per la realizzazione di progetti basati sul Single Board Computer più popolare al mondo. Infatti, ricordiamo che il dispositivo è dotato dello stesso System on Chip di Raspberry Pi 4, ma possiede un diverso form factor, introduce un connettore PCIe 1x e le unità di elaborazione Tensorflow ed è disponibile in ben 32 varianti con prezzi a partire da soli 25$. Queste opzioni permettono di realizzare progetti piuttosto utili, tra cui quello di Wiretrustee, che ha creato una carrier board con lo spazio adatto ad ospitare quattro hard disk SATA allo scopo di creare un NAS casalingo.

Credit: Wiretrustee

Credit: Wiretrustee

La scheda SATA di Wiretrustee per Raspberry Pi Compute Module 4 misura solo 100×100 mm e sulla parte superiore presenta quattro connettori SATA per dati ed alimentazione posizionati in modo da consentire l’inserimento degli HDD in verticale. Le unità sono collegate a un’interfaccia SATA-to-PCIe Marvell 88SE9215. In questo momento, Wiretrustee ha testato le porte SATA e in un post su Reddit ha parlato dei suoi progressi includendo le velocità raggiunte, pari a circa 220MB/s.

Invece di creare una scheda con un ingombro maggiore, è stato scelto, intelligentemente, di inserire il Raspberry Pi Compute Module 4 sul lato inferiore della carrier board. La scheda dispone di connettori per l’alimentazione a 12V e un header per una ventola 12V a 4 pin, utile per fornire aria fresca sia al Raspberry Pi che agli hard disk. Una scheda di controllo a LED, separata dalla scheda madre, mostra l’attività dell’unità e fornisce i pulsanti di accensione e reset.

Credit: Wiretrustee

Credit: Wiretrustee

Sulla scheda sono presenti anche una porta Gigabit Ethernet, due USB 2.0, una HDMI 2.0 e l’alimentazione USB-C per il Compute Module 4. Una microSD può essere utilizzata come dispositivo di avvio, ma è possibile impiegare anche la memoria flash integrata nel Compute Module 4. Il progetto è ancora nella sua fase iniziale e non sono stati ancora specificati prezzo e data di lancio, ma Wiretrustee intende commercializzare il prodotto tramite Crowd Supply.