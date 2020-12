Raspberry Pi con fotocamera 4K grazie ad un dev kit non ufficiale

Non è di certo la prima volta che si sente parlare di un modulo fotografico per Raspberry Pi. La HQ Camera ha aperto a maker e appassionati un mare di incredibili nuove possibilità, tuttavia ora c’è un nuovo modulo che i più esigenti dovrebbero tenere in considerazione: Camera Dev Kit di e-Con Systems, capace di registrare video fino alla risoluzione 4K.

Il modulo fotografico è studiato per essere utilizzato con un Raspberry Pi 4, probabilmente l’unico della famiglia di SBC (Single Board Computer) ad avere abbastanza potenza per poterlo sfruttare a dovere. Con un costo di 99 dollari, l’accessorio non ufficiale purtroppo non sembra essere compatibile con le lenti studiate per la HQ Camera originale.

Il modulo prodotto da e-Con Systems si collega al Raspberry tramite la stessa interfaccia MIPI CSI-2 della HQ Camera, il cavo flat necessario si trova ovviamente nella confezione di vendita.

Per quanto riguarda le specifiche, il sensore AR1335 da 13MP di tipo CMOS dalla dimensione di 1/3,2” è prodotto da ON Semiconductor e dispone di un ISP dedicato. può registrare alla risoluzione di 640×480 ad un framerate massimo di 110fps tuttavia, se siete disposti a sacrificare il framerate in cambio della risoluzione, può raggiungere la risoluzione 4K 4208×3120 a 9fps.

Alla risoluzione FullHD raggiunge i 60fps, una via di mezzo che sicuramente molti degli appassionati apprezzeranno e su cui probabilmente decideranno di fermarsi. Alla risoluzione di 1920×1080 si ottiene un ottimo equilibrio tra sufficiente risoluzione e fluidità delle immagini catturate.

È possibile consultare la pagina del prodotto Camera Dev Kit 4K sul sito web di e-Con Systems per maggiori dettagli e per valutare le varie opzioni di checkout.