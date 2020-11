Raspberry Pi controlla una matrice LED in questi originali progetti

Se state cercando una matrice LED facilmente personalizzabile e controllabile dal vostro iPad, perché non costruirvela da soli? Il progetto è realizzabile in maniera decisamente facile grazie al lavoro condiviso su GitHub da Neythen Treloar.

Il progetto utilizza, ovviamente, il sempre affidabile Raspberry Pi per il controllo della matrice LED. Neythen ha persino realizzato un’applicazione per iPad sulla quale si può disegnare l’immagine che si intende visualizzare sulla matrice, facilitando di gran lunga le operazioni di personalizzazione.

Disegnando sull’iPad, le luci a LED nella posizione corrispondente vengono accese del colore scelto in tempo reale. Sono persino presenti diverse dimensioni di “pennello” virtuale in modo da rendere il tutto più pratico.

Per il controllo della matrice a LED viene utilizzato un programma scritto in C++ mentre le funzioni ci connettività vengono gestite in Python. L’applicazione per iPad è stata scritta in Swift. Sul Raspberry Pi 4 utilizzato per la realizzazione di questo meraviglioso progetto viene fatto girare un server progettato appositamente per ascoltare l’input proveniente dall’iPad.

Non è la prima volta che Treloar si diverte utilizzando la matrice a LED. In passato si è sbizzarrito a realizzare un sistema di retrogaming che sfrutta proprio una matrice LED come display e controllabile con il pad Pro della Nintendo Switch oppure quello della PS4.

Nel caso vogliate dare un’occhiata a questi progetti fai da te, Neythen Treloar ha condiviso il codice necessario al funzionamento del server sul Raspberry in questa pagina GitHub, mentre per l’applicazione per iPad le informazioni sono disponibili qui.

L’intero progetto dedicato al retrogaming è invece ospitato nella pagina che troverete a questo indirizzo, mentre è possibile seguire Neythen Treloar dal suo profilo Reddit personale.