La community di appassionati che danno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza dei progetti più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un progetto realizzato da Michael Darby di 314Reactor che ha utilizzato un Raspberry Pi 4 e altri componenti per dare vita a un Terminator T-800 (o meglio, solo al suo teschio), noto cyborg protagonista dell’omonima saga cinematografica.

Per ottenere il risultato desiderato, Darby ha usato un oggetto di scena a grandezza naturale, il che ha consentito al maker di inserire al suo interno una Raspberry Pi 4 con 8GB di RAM, oltre a un altoparlante per la riproduzione dei suoni e un modulo fotocamera nell’occhio. In pratica, utilizzando tecniche di Machine Learning (ML), come un vero Terminator, il dispositivo è in grado di riconoscere gli oggetti rilevato dalla fotocamera e sintetizzare il parlato.

Photo Credit: Michael Darby, 314Reactor

Photo Credit: Michael Darby, 314Reactor

Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli su Hackster. Per replicare l’opera, oltre alla riproduzione del teschio di un T-800, avrete bisogno di un Raspberry Pi 4 8GB, un Braincraft HAT di Adafruit, una modulo fotocamera e uno speaker di Seeed Studio. Così come altri progetti di Darby, tra cui ricordiamo un Arc Reactor indossabile ispirato ad Iron Man e basato su Arduino, anche in questo caso il codice sorgente è stato reso disponibile per chiunque, secondo la filosofia open source, ed è scaricabile dal suo profilo GitHub ufficiale.

Recentemente, vi abbiamo parlato anche di un altro interessante progetto, realizzato da Adrian Papineau, che ha trasformato un Raspberry Pi Zero 2 W in un dispositivo simile al nunchuck della console Nintendo Wii collegato a degli occhiali indossabili con display. Trovate ulteriori informazioni nel nostro precedente articolo dedicato.