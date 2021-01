Raspberry Pi diventa un comodo accessorio per DJ

Dopo l’interessante progetto audio di cui vi abbiamo già parlato in cui un utente aveva realizzato un looper a quattro tracce utilizzando un Raspberry Pi, oggi è il turno di un nuovo tuffo nel mondo della musica. Un ingegnoso maker ha realizzato utilizzando un Raspberry Pi un accessorio creativo che potrebbe tornare davvero utile ai DJ all’ascolto!

Se vi è mai capitato di essere i DJ della festa, gli incaricati a tenere alto lo spirito e a far alzare dalle sedie gli ospiti, saprete anche che solitamente è difficile allontanare l’ansia mentre si vedono fin troppe persone avvicinarsi al vostro laptop barcollando o ballando con in mano bevande di ogni tipo. La paura che un drink versato possa danneggiare il vostro prezioso portatile è davvero difficile da scacciare.

Da oggi, però, un pratico sostituto realizzato con un Raspberry Pi potrebbe prendere il posto del vostro costoso PC, alleggerendo il peso dell’attrezzatura che dovete portare con voi, senza comunque farvi rinunciare a tutte le funzioni che possono servirvi.

Il progetto in questione è stato realizzato da Fayaaz Ahmed, il quale ha utilizzato un Raspberry Pi 4 con 4GB di RAM per realizzare un comodo accessorio in grado di accompagnarlo nelle proprie serata da DJ. Secondo Fayaaz, è stato necessario effettuare un po’ di overclock al SBC per ottenere le prestazioni desiderate, nulla che però non si possa facilmente ottenere con il giusto case e sistema di raffreddamento.

Cooler Master Pi Case 40 è perfetto per raffreddare il vostro Raspberry Pi

Il Raspberry Pi viene utilizzato nella postazione da DJ al posto del computer portatile. La musica può essere facilmente caricata con un flash drive o in anticipo sulla scheda SD del Pi. Il Raspberry Pi si interfaccia con una scheda di controllo e visualizza i dettagli su uno schermo personalizzato.

Ricreare questo progetto sarà una passeggiata, Ahmed è stato così gentile da condividere la sua immagine personalizzata su Github, la quale utilizza Mixxx 2.3, un’applicazione open-source con molti strumenti per DJ con qualsiasi livello di esperienza. Il thread con tutte le informazioni lo potete trovare su Reddit.