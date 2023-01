Pdrift ha realizzato un dispositivo portatile basato su Raspberry Pi Zero 2 W che combina elettronica e stampa 3D in un unico prodotto che ricorda un palmare. Ricordiamo che, lanciato nel 2021, il Single Board Computer da 15 dollari è caratterizzato da un form factor molto compatto e offre prestazioni comparabili a Raspberry Pi 3.

Il case verde stampato in 3D è stato progettato con Tinkercad e stampato in PLA con una qualità davvero elevata. Il case è stato ideato per essere resistente e duraturo, utilizzando inserti filettati posizionati strategicamente intorno ad esso. Questi ultimi sono stati inseriti con un saldatore, per fare in modo che il raccordo in ottone si fosse riscaldato, sciogliendo il PLA. Le flange sul perimetro esterno dell’inserto si agganciano alla plastica e, una volta raffreddate, offrono resistenza al serraggio, garantendo una robustezza ottimale.

Il dispositivo integra uno schermo HyperPixel 4.0 Square, prodotto da PiMoroni, che in pratica è un display quadrato touch screen da 4” con una risoluzione di 720×720 pixel a 60 fps. Sotto al display è presente una tastiera Blackberry rimovibile, la BBQ20KBD di Solder Party, che si collega al dispositivo tramite un’interfaccia USB-C e una scheda breakout USB. Inoltre, la tastiera dispone di un connettore Stemma QT per l’aggiunta di sensori o componenti aggiuntivi. Pdrift sta anche lavorando a un gamepad in grado di sostituire la tastiera per giocare ai videogame.

Recentemente, è stata aggiunta anche una scheda audio USB e un amplificatore da 6W, che forniscono il suono tramite gli altoparlanti prelevati da un tablet Amazon Fire guasto. Sul retro troviamo una fotocamera Raspberry Pi, che permette di scattare foto utilizzando Picamera2 o libcamera. L’alimentazione è costituita da una cella Li-Po da 5000 mAh con un circuito di controllo della carica dedicato. Nel caso foste interessati ad approfondire l’argomento, vi consigliamo di consultare la galleria dedicata su imgur.