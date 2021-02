Raspberry Pi e Arduino insieme per una nuova scheda

Il Raspberry Pi Pico ha introdotto il SoC RP2040, noto come primo chip “Pi Silicon“, lo scorso mese e sembra che il progetto abbia portato ad un’interessante collaborazione tra Raspberry Pi e Arduino, che si è concretizzata con l’annuncio di un Arduino equipaggiato con Pi Silicon ma con caratteristiche extra non presenti in Raspberry Pi Pico. In un recente tweet apparso sull’account ufficiale di Arduino è stata pubblicata anche una prima foto del dispositivo.

Arduino Nano RP2040 Connect condivide lo stesso package DIP style, ideale per l’uso su una breadboard o per l’impiego in progetti che fanno uso di pin GPIO. Arduino Nano RP2040 Connect possiede solo 30 pin GPIO, contro i 40 del Raspberry Pi Pico. Quello che si perde in pin GPIO si guadagna però in funzionalità aggiuntive, in quanto il dispositivo sarà fornito di connettività WiFi e Bluetooth, oltre ad essere dotato di un sensore IMU a 9 assi ed un microfono. Queste feature extra potrebbero rendere Arduino Nano RP2040 Connect la scheda ideale per i progetti IoT.

Credit: Arduino

Essendo un prodotto Arduino, la scheda potrà essere programmata tramite l’IDE Arduino, l’editor web Arduino Create e IoT Cloud. Se preferite MicroPython, la buona notizia è che anche Arduino Nano RP2040 Connect potrà essere programmato con questo linguaggio. Purtroppo, al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni inerenti a prezzo o disponibilità. Recentemente abbiamo visto la community di maker piuttosto attiva in seguito all’introduzione sul mercato del nuovo Raspberry Pi Pico. Ad esempio, Stewart Watkiss ha realizzato un Voltmetro casalingo, mentre altri interessanti progetti hanno portato interessanti progetti hanno portato all’emulazione dell’home computer BBC Micro e del Nintendo Entertainment System.