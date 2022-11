Raspberry Pi è la scheda SBC di maggior successo al livello mondiale, sia per via della sua flessibilità, che permette di utilizzarla per gli ambiti più disparati, che per il prezzo molto accessibile. Ovviamente non mancano le alternative, alcune delle quali piuttosto valide: una delle tante è il nuovo Banana Pi BPI-M6 SBC, SBC che equipaggia una NPU accompagnata da una CPU quad-core, uno slot M.2 e un ingresso HDMI.

La CPU integra nello specifico 4 core Cortex-A73 da 64-bit da 2,1 GHz, insieme a un core Cortex M3 aggiuntivo da 32-bit, solitamente usato in dispositivi elettronici, tra cui micro controller e IoT, come co-processore per la rilevazione del movimento. Con queste specifiche, il processore di Banana Pi è ben più potente di quello incluso nel Raspberry Pi 4, che fa invece uso di core Cortex A-72 da 1,5 GHz. È presente poi una GPU Immagination GE9920, insieme a 4 GB di RAM LPDDR4, un’archiviazione interna da 16 o 64 GB, un lettore microSD e un ingresso M.2 per il collegamento di SSD NVMe e dispositivi PCI-E, come schede di rete Wi-Fi e Bluetooth, dato che il Banana Pi non integra alcuna connettività wireless.

Fonte: Banana Pi

La porta micro-HDMI consente una risoluzione fino a 4K a 60Hz, è poi possibile collegare un monitor Full HD attraverso il connettore MIPI DSI. Presente anche un ingresso micro-HDMI secondario, potenzialmente utile per ambiti di elaborazione video. Il resto dei collegamenti comprende quattro porte USB 3.0, una porta Gigabit Ethernet e un connettore GPIO da 40 pin. L’alimentazione è invece affidata a una porta USB Tipo C.

Rimangono sconosciuti per ora sia il prezzo che la disponibilità, così come il supporto software, si tratta di informazioni che dovrebbero essere presto svelate dall’azienda. È sicuramente un’interessante opzione di cui considerare l’acquisto, specialmente in un periodo come questo, dove reperire un Raspberry è più difficoltoso del solito.