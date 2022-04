Diciamocelo, negli anni abbiamo visto decine e decine di progetti strampalati che prevedevano l’uso di un Raspberry Pi, senza contare i più “banali” sistemi di emulazione in ambito retrogaming.

Ma un tagliaerba robot basato su due schede Raspberry Pi? Personalmente, non ci avrei mai pensato! L’imprenditore tedesco Clemens Elflein, invece, ha avuto la visione e ha creato OpenMower, un progetto open source per la realizzazione di un tagliaerba robot basato sull’unione di un Raspberry Pi 4 e un Raspberry Pi Pico.

Il problema da cui nasce questa idea è che la maggior parte dei tagliaerba robotici prevedono di delimitare l’area di prato da falciare tramite un cavo: in caso di contatto, il robot cambia automaticamente direzione, ma in modo casuale, con il rischio, dunque, di creare dislivelli sul manto erboso o tracciare dei “motivi” indesiderati.

Per risolverlo, l’imprenditore tedesco ha esaminato un tagliaerba robot commerciale, letteralmente dissezionandolo. E dal momento che i connettori impiegati erano di tipo standard, Elflein ha potuto mantenere la scocca, i motori, il telaio e le lame, aggiornando in modo sostanziale la parte elettronica. A tale scopo, dunque, l’uomo ha implementato un Raspberry Pi 4, un Raspberry Pi Pico e altri componenti, fra cui una scheda GPS, in modo da sfruttare i dati di posizione, insieme alla tecnologia di correzione RTK, per portare la precisione di rilevamento dai metri ai centimetri.

In questo modo, OpenMower, riesce a fare a meno dei cavi e operare in maniera molto più precisa. Il progetto è ancora un work in progress, e l’autore prevede di implementare un sistema di comando tramite app per smartphone. Al momento, il robot viene controllato tramite un controller Xbox.

Se siete curiosi di osservare il progetto, e magari cimentarvi anche voi nella costruzione del vostro tagliaerba robotico, troverete tutta la documentazione e il software su GitHub, e se vi va potete discutere con altri utenti sull’argomento attraverso il canale Discord ufficiale.