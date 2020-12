Raspberry Pi, ecco un progetto utile per i fan di Commodore Amiga 500

Molto probabilmente chi tra voi è nato negli anni ’80 ricorderà sicuramente lo storico marchio Commodore, che con il suo home computer Commodore 64 è entrato nelle case di milioni di persone in tutto il mondo. L’azienda è tuttavia anche nota per la sua linea Amiga, che offriva una qualità grafica davvero elevata per gli standard dell’epoca a livello videoludico.

Anche al giorno d’oggi, ci sono tantissimi appassionati che continuano ad acquistare e produrre hardware dedicato proprio al celeberrimo sistema a 16 bit di casa Commodore. Proprio queste persone potrebbero essere interessate al progetto che vi proponiamo oggi, realizzato da un maker conosciuto con Reinhard Grafl. L’opera utilizza essenzialmente un Raspberry Pi insieme ad una scheda adattatore per convertire il segnale video dell’Amiga in un’uscita HDMI. È progettato per funzionare con i computer Amiga che utilizzano un chip Denise su socket.

Il progetto richiede un form factor ridotto ma non molta potenza di elaborazione, rendendo il modello Pi Zero un candidato ottimale. Per ottenere il risultato desiderato viene impiegata un’applicazione open source, disponibile su GitHub, chiamata RGBtoHDMI. Nel caso foste interessati, potete trovare una serie di video che spiegano più nel dettaglio il progetto sul canale YouTube di Grafl. La scheda adattatore è open-source con schemi disponibili per il download sulla pagina Github e Grafl offre anche alcune unità prefabbricate in vendita.

A proposito di unione tra tecnologie passate e presenti, recentemente vi abbiamo parlato anche di un progetto molto realizzato dall’utente Reddit noto come GreedyPaint. Si tratta del lettore LimaTek Diskmaster, il quale consente di riprodurre film interi da un floppy disk, con una qualità ovviamente molto bassa, utilizzando una piattaforma personalizzata basata su Raspberry Pi ed il codec x265. Per ulteriori dettagli inerenti a questo progetto, vi consigliamo di leggere la nostra notizia dedicata.