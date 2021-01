Raspberry Pi, il kit Robotics per pi-top[4] mostra le sue potenzialità al CES 2021

Il dev team pi-top è di nuovo al lavoro su un’altra aggiunta alla linea di kit e accessori per pi-top [4], la sua piattaforma per l’apprendimento basata su Raspberry Pi. Quest’anno, al CES 2021, il gruppo presenta la sua ultima creazione: un Robotics Kit ed una scheda di espansione progettati per introdurre la robotica e l’ingegneria meccanica a nuovi sviluppatori. Il pi-top [4] si collega direttamente al nuovo kit utilizzando una scheda di espansione, mentre il design finale dipenderà da voi! Gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di strumenti e sensori, tra cui una fotocamera grandangolare 720p e altro ancora.

Secondo le specifiche pubblicate, il kit è basato su un robusto telaio metallico che utilizza staffe in alluminio tenute insieme tramite una serie di rivetti in nylon a montaggio rapido. Con questo, potrete costruire un solido telaio per un robot con la stessa facilità con cui si monta un kit Lego. Tra le varie idee proposte, troviamo droni, auto automatizzate e una città intelligente in miniatura. Nel kit saranno presenti motori, una fotocamera 720p ed un sensore a ultrasuoni, insieme a tutti i connettori necessari per realizzare tantissimi progetti.

I maker potranno accedere ad una nutrita serie di librerie open source fornite da pi-top per interfacciarsi con i componenti e creare codice personalizzato per le loro opere. La scheda di espansione fornisce il mezzo perfetto per alimentare i motori ad alta coppia 12V inclusi. I sensori aggiuntivi includono una IMU 9DoF con giroscopio, magnetometro e accelerometro. Tra le altre porte presenti sulla scheda troviamo USB, connessioni digitali e analogiche, un connettore per fotocamera CSI e accesso al GPIO a 40 pin.

Il nuovo kit sarà distribuito tramite negozi come Amazon, Chicago Electronics, Digi-Key, b8ta, Arrow e Newark. Il Robotics Kit e la scheda di espansione potranno essere acquistati insieme per 199$ o separatamente. Il solo Robotics Kit dovrebbe essere proposto a 159$, mentre la scheda di espansione ha un prezzo di 39$. Per ulteriori informazioni inerenti a questi prodotti potete far riferimento al sito ufficiale.