Raspberry Pi, il SoC RP2040 ora acquistabile singolarmente ad un prezzo bassissimo

Fino ad ora, il SoC RP2040 di Raspberry Pi era acquistabile solo in grandi quantità dai partner ufficiali e da alcuni fortunati produttori che hanno presentato le loro idee direttamente a Eben Upton. Tramite il blog ufficiale, la compagnia ha annunciato che, a partire da oggi, il chip, in anticipo di tre mesi, è acquistabile al prezzo eccezionale di 1 dollaro a pezzo.

In un recente scambio di e-mail, il CEO e co-fondatore di Raspberry Pi Trading, Eben Upton, ha confermato ai colleghi della divisione americana di Tom’s Hardware che oggi, 1° giugno, il SoC RP2040, basato sul dual core ARM Cortex M0+, è disponibile liberamente per tutti coloro che lo vogliono impiegare per i loro progetti. Upton ha spiegato che la domanda dell’RP2040 è piuttosto alta:

Dal lancio, molte persone si sono messe in contatto con noi per richiedere il SoC RP2040 tramite il nostro “programma segreto di sample su Twitter (sic)’. Alcune di queste facevano parte di aziende che si sono trovate effettivamente incapaci di realizzare prodotti quest’anno a causa della carenza globale di semiconduttori.

Upton in seguito ha dichiarato che, in base a queste richieste, Raspberry Pi ha realizzato circa 40.000 unità per la vendita generalizzata. Upton ha affermato:

Questo darà alle persone il tempo di sviluppare i propri progetti e prodotti, mentre recupereremo gli ordini di Raspberry Pi Pico arretrati e aumenteremo la produzione di RP2040. In autunno avremo a disposizione un volume abbastanza consistente per soddisfare qualsiasi domanda.

Non mancano i produttori desiderosi di incorporare RP2040 nei loro progetti, come il Wio RP2040 di Seeed, che rappresenta il modo più economico per collegare il vostro RP2040 online, e l’anello di rilevamento CO2 RP2040 di Guido Burger, utile per misurare l’inquinamento ambientale. Sebbene il prezzo del SoC RP2040 sia di appena 1 dollaro, ricordiamo che il chip non possiede memoria integrata, quindi è necessario considerare anche il costo di una memoria flash QSPI esterna.