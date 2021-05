Raspberry Pi, in arrivo un nuovo PoE+ HAT migliorato

Raspberry Pi ha annunciato una nuova versione del suo popolare HAT Power over Ethernet (PoE), PoE+ HAT, che offre un alimentatore più generoso e un sistema di raffreddamento per Raspberry Pi 3B + e Raspberry Pi 4. Fortunatamente, i problemi di scarsa reperibilità di chip a livello globale non hanno colpito la linea Pi, ma, purtroppo, hanno coinvolto il precedente PoE HAT e questo è stato uno dei fattori che hanno costretto la compagnia a presentare questa versione rinnovata prima della sua uscita ufficiale, prevista per l’inizio di giugno. Un’altra motivazione piuttosto importante è da ricercare nell’intenzione di fornire ai clienti industriali il tempo per migrare al nuovo dispositivo.

PoE+ HAT si adatta all’header GPIO a 40 pin di Raspberry Pi 3B+/4 , collegandosi anche all’header PoE 2×2 presente solo su quelle schede. In combinazione con un HAT compatibile, come il PoE, quei quattro pin aggiuntivi possono richiedere alimentazione dallo switch e, tramite un regolatore integrato, i 37-57V possono essere abbassati ai 5V compatibili con Raspberry Pi. Utilizzando una rete PoE compatibile è possibile erogare fino a 5V a 5 A (25W) per il vostro Pi, alimentandolo senza la necessità di un alimentatore separato.

Questo valore è il doppio dei 5V a 2,5A del PoE originale e grazie ad una fonte di alimentazione disponibile più corposa ora è possibile fornire energia anche a dispositivi USB come HDD/SSD. Inoltre, la ventola a bordo dovrebbe offrire un raffreddamento più efficiente al SoC di Raspberry Pi. Inoltre, ricordiamo che la prima revisione dell’originale PoE HAT presentava un problema di coil whine del trasformatore che è stato successivamente risolto, mentre il PoE+ HAT utilizza un trasformatore planare Bourns che elimina questo inconveniente sin da subito.

Raspberry Pi PoE + HAT sarà disponibile da inizio giugno al prezzo di 20$.