Raspberry Pi, ora potete usarlo anche per monitorare le risorse del PC

Sono disponibili numerose app per il monitoraggio delle componenti del PC, tuttavia se volete divertirvi potete usare anche un Raspberry Pi. Debayan Sutradhar, un giovane sviluppatore con un grande talento per i progetti Pi, è riuscito nell’impresa (come dimostra l’immagine di questo monitor): controlla la temperatura della CPU, l’utilizzo della RAM, la velocità delle ventole e persino le prestazioni della GPU.

Sutradhar ha usato un Raspberry Pi 3 B, ma il progetto può essere eseguito anche su altri modelli, come il Pi Zero. Lo sviluppatore ha visualizzato l’interfaccia utente (che è stata realizzata con JavaFX) ed estrae i dati da uno strumento di monitoraggio hardware basato su Windows su uno schermo da 7 pollici.

L’app in questione consente anche di modificare la frequenza con cui le informazioni vengono aggiornate sul display collegato al Raspberry Pi. Nel complesso, il progetto ha un impatto molto limitato sulle prestazioni del computer, infatti sono stati usati solo 30MB di RAM in tre ore di funzionamento.

Questo progetto è ancora in via di sviluppo e Sutradhar ha postato su Reddit che fornirà ulteriori aggiornamenti. Potete scaricare le applicazioni server e client su Github. L’app per PC è basata su Windows, e l’utente ha anche espresso interesse nell’aggiunta del supporto per macOS e Linux. Nel frattempo, potete dare un’occhiata ad altri suoi altri progetti e seguirlo su Twitter.