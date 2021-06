Raspberry Pi ora vi fa guadagnare grazie al trading di criptovalute

Cercate una soluzione open source per il trading di criptovalute? Il nuovo progetto realizzato dal maker GooseRepresentative1 fa proprio al caso vostro! Si tratta di un bot che renderà la vita decisamente più semplice nel caso foste interessati a guadagnare denaro grazie al trading di criptovalute.

Credit: GooseRepresentative1

Come spiegato dallo stesso GooseRepresentative1, questo progetto, che fa uso del noto single board computer Raspberry Pi 4, è stato pensato per effettuare scambi automatici di criptovalute al raggiungimento di determinati parametri. Come potete vedere dal filmato allegato a questo notizia, il Raspberry Pi 4 è stato inserito all’interno di un case personalizzato con uno schermo LCD sul pannello frontale. Quest’ultimo mostra diverse informazioni interessanti, come la temperatura del processore, l’utilizzo della CPU e lo spazio di archiviazione disponibile. In futuro, inoltre, è prevista la visualizzazione di ulteriori dettagli, come i valori correnti di varie criptovalute.

Dal punto di vista del software, il bot si basa su Raspberry Pi SO, sul quale gira un programma per il trading sviluppato da zero da GooseRepresentative1 utilizzando Python. È totalmente open-source e richiede solo un’esperienza minima in ambito Python per modificare il codice così da utilizzare i propri conti per il trading.

Nel caso foste interessati, vi consigliamo di consultare il thread del progetto originale su Reddit. La community di Raspberry Pi continua a confermarsi molto viva ed il dispositivo viene utilizzato ormai per qualsiasi scopo. Ad esempio, recentemente vi abbiamo spiegato come impiegare un Raspberry Pi 4 da 4GB per effettuare il farming di Chia, così da consumare il meno possibile una volta memorizzati i plot. Per ulteriori dettagli, vi raccomandiamo la lettura del nostro precedente articolo.