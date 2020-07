Raspberry Pi OS 64 bit, migliorano le performance di YouTube in 1080p

Uno degli aggiornamenti della nuova versione a 64 bit di Raspberry Pi OS porta con se miglioramenti per quanto riguarda la riproduzione in streaming di contenuti da YouTube in 1080p.

Il sistema operativo basato su Debian e pensato appositamente per il Raspberry Pi, precedentemente conosciuto come Raspbian, è sempre stato distribuito in una sola versione a 32 bit sin dal suo lancio nel lontano 2012. Questo è cambiato a maggio di quest’anno quando la Raspberry Pi Foundation ha deciso di rinominare il sistema operativo in Raspberry Pi OS e rilasciarne una prima beta a 64 bit in grado di supportare tutta la memoria di sistema disponibile sul Raspberry Pi 4 B con 8 GB di RAM.

Raspberry Pi OS a 64 bit è compatibile con i Raspberry Pi 2 (dalla v1.2 in poi), Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 e può essere scaricato dal forum ufficiale.

Leggi anche: Raspberry Pi 4 da oggi si avvia anche da USB

La fase di beta test è ancora in corso ma i miglioramenti continuano ad arrivare puntuali: in uno degli ultimi aggiornamenti sono state migliorate le performance di Chromium durante la riproduzione di contenuti in streaming alla risoluzione 1080p. Lo YouTuber leepsvideo ha realizzato un breve video dove mostra questo miglioramento anche se alcuni video sembrano funzionare meglio di altri, esperienza che probabilmente varia in base al bitrate o al codec dei video che si vuole visualizzare.

Questo miglioramento farà sicuramente felici quegli utenti che stavano utilizzando il proprio Raspberry come desktop e che avevano riscontrato delle difficoltà nella visione di contenuti video in alta definizione su YouTube, Netflix o altre piattaforme video simili. Non l’abbiamo ancora testato ma questo aggiornamento di Chromium potrebbe anche aver reso meno sgradevole l’utilizzo di servizi di gioco in streaming come Stadia che fino ad ora non andava molto d’accordo con il piccolo PC single board. Un vero peccato, il Raspberry Pi sarebbe perfetto da collegare alla TV come “Stadia Box”…