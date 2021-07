Raspberry Pi Pico presto vi permetterà di chiamare i vostri amici

SBC Components Ltd, società che si occupa della produzione di accessori per la linea Raspberry Pi, ha lanciato una campagna Kickstarter per creare una scheda di espansione GPS 2G e GPRS per il microcontroller Raspberry Pi Pico. A quanto pare, l’operazione è stata un vero e proprio successo, tanto che il denaro richiesto è stato raccolto in appena 30 minuti!

Credit: SB Components

Chiamata Pico 2G Expansion, la scheda è stata realizzata da SB Components Ltd, design partner certificato da Raspberry Pi. Il prodotto punta a espandere le capacità wireless di Raspberry Pi aggiungendo il supporto a Bluetooth 3.0 insieme al ricevitore satellitare GPS/GLONASS/BDS e GSM/GPRS attraverso le bande di frequenza 850/900/1800/1900MHz. È possibile quindi effettuare chiamate, nonché inviare messaggi SMS e MMS, tramite una scheda SIM inserita al suo interno.

Il Raspberry Pi Pico viene installato sulla scheda tramite un socket speciale. Un LCD da 1,14” permette di vedere cosa sta succedendo, ma la scheda è principalmente destinata all’uso con altri dispositivi tramite le interfacce Bluetooth, UART, GPIO e USB.

Credit: SB Components

Nel momento in cui stiamo scrivendo sono stati raccolti 2.685€, rispetto all’obiettivo iniziale di 584€, e mancano ancora 30 giorni alla fine. Molto probabilmente, sarà aggiunta anche la connettività 4G, che sarà sbloccata una volta raggiunte 10.000 sterline (circa 11.689 euro). Ricordiamo che il crowdfunding di un progetto non fornisce la garanzia di ricevere un prodotto finito. Sostenere un progetto in crowdfunding è come un investimento, nel quale credete nel progetto e desiderate che abbia successo, quindi non si tratta di un comune acquisto effettuato presso un negozio (fisico o meno).