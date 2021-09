Raspberry Pi Pico può accordare automaticamente la vostra chitarra

Raspberry Pi Pico è al centro di moltissimi progetti interessanti: è stato il cuore di un GameBoy, ha preso il volo grazie al drone PiWings ed è diventato un pulsante remoto per la fotocamera del proprio smartphone. Ma forse ora si è superato: l’utente Reddit u/thataintthis l’ha trasformato in un accordatore per chitarra.

Immaginate di sedervi imbracciando la vostra chitarra, pronti per rilassarvi dopo una giornata stressante, ma scoprite che lo strumento non è accordato. Il redditor Guyrandy Jean-Gilles ha eliminato la noia di dover accordare manualmente la propria chitarra grazie al Raspberry Pi Pico: il componente alimenta un accordatore completamente automatico, che ruota le chiavi della paletta dello strumento.

Come riportato, il dispositivo di Guyrandy ascolta il suono di una corda che viene pizzicata e decide su quale nota deve essere accordata. Quindi ruota automaticamente le chiavi sulla paletta della chitarra fino a raggiungere la nota corretta. Insomma, il chitarrista non deve praticamente fare nulla, se non suonare la corda. Attualmente è codificato per eseguire l’accordatura standard, ma potrebbe essere modificato per eseguire differenti accordature come quella Drop D.

Il progetto è praticamente appena nato, infatti l’utente di Reddit è aperto a eventuali modifiche per rendere ancora migliore questo accordatore. Alcuni utenti hanno sollevato possibili problematiche di armoniche e sono stati condivisi possibili nuovi algoritmi per aggirarlo. Un altro utente ha notato che il produttore ha scritto il proprio codice in C e ha suggerito di utilizzare l’ulab FFT esistente in MicroPython. E un’ultima grande idea è stata quella di far sì che il Raspberry Pi Pico accetti l’uscita audio della chitarra come input e analizzi la nota in quel modo, piuttosto che usare un microfono, che ha una qualità del suono meno chiara.

Guyrandy Jean-Gilles è sembrato molto interessato dalle potenziali modifiche, quindi potremmo vedere presto una versione 2.0 di questo progetto che ha conquistato i chitarristi di Reddit. Il progetto è ispirato a Roadie, uno strumento simile ma molto costoso, al contrario di Raspberry Pi Pico che costa pochi euro: inoltre, comprando direttamente Roadie si perde tutta la bellezza di creare da zero il proprio accordatore personale.