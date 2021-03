Raspberry Pi Pico, questo editor semplificherà la programmazione in Python

Potrebbe non essere il primo linguaggio block-based per Raspberry Pi Pico, ma Piper Make sicuramente è quello più piacevole alla vista. Pubblicato recentemente, Piper Make è l’ultimo progetto di Piper Learning, compagnia che in precedenza aveva realizzato il Piper Computer Kit. Piper Make è disponibile come servizio online gratuito o come parte di un abbonamento mensile.

Piper Make è un editor basato su browser ed offre una serie di lezioni progettate per introdurre MicroPython su Raspberry Pi Pico. L’interfaccia utente è chiaramente progettata per gli utenti più giovani, con colori vivaci e icone grandi, ma, nonostante ciò, gli argomenti sono interessanti e permettono di addentrarsi proficuamente alla programmazione ed elettronica attraverso sfide e progetti.

L’interfaccia dei blocchi è estremamente facile da usare e gestisce automaticamente l’importazione delle librerie necessarie per i blocchi offerti. Alcuni, come quelli che si trovano in Sensing, richiedono componenti aggiuntivi. Ad esempio, il blocco del sensore di temperatura richiede il collegamento di un sensore di temperatura I2C. Potete acquistare questi sensori separatamente, ma, tramite il pagamento una tantum di 30$, è possibile ricevere uno starter kit composto da un Raspberry Pi Pico e i componenti di base per iniziare. L’abbonamento mensile ammonta a 20$ e ogni trenta giorni un nuovo componente verrà consegnato a casa vostra insieme ai nuovi prodotti Piper.

Nonostante sia una piattaforma di programmazione block-based, Piper Make è davvero basata su Python. Tramite la scheda Python nella parte inferiore dello schermo è infatti possibile passare a una modalità di sola visualizzazione e vedere il codice del progetto, utile per i programmatori che vogliono passare dai blocchi al testo. Si tratta decisamente di un prodotto molto interessante per coloro che desiderano imparare i rudimenti della programmazione prima di impegnarsi con qualcosa di più complesso.