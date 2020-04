Raspberry Pi può monitorare anche la vostra connessione internet

La risoluzione dei problemi di rete può essere complicata, ma niente paura: l’utente Reddit Mr Canoehead ha proposto un’interessante soluzione al problema. Meglio ancora, questo progetto si basa su un Raspberry Pi.

L’utente ha usato un Raspberry Pi 3 B+ per monitorare l’attività e le prestazioni della propria rete. I dati raccolti sono stati usati per creare un report con informazioni chiave, come la velocità di rete e le misurazioni della larghezza di banda. Ciò permette di tenere traccia dell’attività di rete nel corso della sessione.

Il sistema sfrutta cinque interfacce di rete. Due sono riservate come bridge Ethernet trasparente per il monitoraggio della larghezza di banda tra modem e router. Mr Canoehead ha fornito un diagramma della configurazione nel suo post.

Il sistema di monitoraggio memorizza le informazioni in un database e le utilizza per compilare un rapporto giornaliero. Le letture sono riportati in un comodo grafico. Il seguente grafico mostra la velocità di download/upload, la latenza e un’interruzione alle 22:00.

Secondo Canoehead, il monitoraggio della rete tramite Raspberry Pi ha un impatto minimo sulla connessione. Il problema maggiore è un leggero aumento della latenza causato dal ponte Ethernet trasparente.

Se desiderate saperne di più su questo progetto, consultate il relativo post su Reddit. Canoehead ha descritto attentamente il progetto, e dovrebbe essere alla portata di tutti. Potete anche seguire Mr Canoehead, su Reddit, per ulteriori aggiornamenti e futuri progetti con Raspberry Pi.