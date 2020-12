Raspberry Pi, questo progetto unisce tecnologie passate e presenti

L’utente Reddit noto come GreedyPaint ha realizzato un progetto molto interessante basato su Raspberry Pi che unisce tecnologie obsolete e moderne in modo molto creativo. Infatti, il lettore LimaTek Diskmaster consente di riprodurre film interi da un floppy disk, con una qualità ovviamente molto bassa, utilizzando una piattaforma personalizzata basata su Raspberry Pi ed il codec x265. Grazie all’impiego del noto Single Board Computer e uno dei codec attualmente più efficienti in circolazione, è possibile memorizzare un’intera pellicola cinematografica in soli 1,37MB.

Credit: GreedyPaint

È stato tuttavia necessario scendere a qualche compromesso, dato che, ad esempio, Shrek offre una risoluzione di 120×96 pixel ed un frame rate di soli 4fps. Secondo GreedyPaint, il rilevamento dei floppy su Linux è stato complicato e ha richiesto la scrittura di svariate linee di codice. Il Pi controlla continuamente se è stato inserito un floppy cercando il percorso /dev/sda. Se viene rilevato e sono presenti dati al suo interno, sa che un floppy è stato inserito. In caso contrario, cancella il percorso /dev/sda e determina che nessun floppy è presente prima di ricontrollare.

Quando la macchina si avvia, l’utente viene accolto con una bellissima animazione personalizzata che rievoca i loghi aziendali VHS del passato. All’utente viene richiesto di inserire un floppy disk, dopo il quale inizierà la riproduzione di un film una volta rilevato il supporto.

Credit: GreedyPaint

Per saperne di più su questo progetto e vederlo in azione, vi consigliamo di visitare il thread ufficiale su Reddit. Recentemente vi abbiamo parlato anche di un altro esperimento a tema “natalizio” che trasformava un ornamento in un piccolissima retro console completamente funzionante grazie all’impiego di un Raspberry Pi Zero ed il software RetroPie.